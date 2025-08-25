El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

España arde, Soria guarda

Pablo Coto Millán

Pablo Coto Millán

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:42

España, reino del humo y la verborrea inflamable, se entrega cada verano a su gran ópera de ceniza: pinares que crujen como muelas de viejos ... codiciosos, montes que se achicharran mientras políticos derraman lágrimas de mercurio y helicópteros giran como trompos inútiles sobre el desastre. En este carnaval de negligencia y codicia, Soria surge como reliquia de sensatez perdida, donde el monte es altar, pan y decoro, y no juguete de especuladores ni excusa para el lucro más ruin.

