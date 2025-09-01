El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Suertes de pinos sorianas

Pablo Coto Millán

Pablo Coto Millán

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:11

En estos tiempos en que el fuego arrasa montes y aldeas de media España, Soria se mantiene como un oasis verde. No es cuestión de ... azar ni milagro, sino de una fórmula con siglos de uso que tiene la denominación: las suertes de pinos. Es un sistema, nacido en la Edad Media bajo privilegios reales y afianzado por ordenanzas municipales, que reparte entre los vecinos el aprovechamiento de la madera de los pinares comunales. Lo que en teoría económica denominamos asignación de derechos de propiedad ante la tragedia de los bienes comunes. La mecánica es sencilla y eficaz. El monte se divide en lotes o suertes iguales que se sortean entre los beneficiarios, vecinos con arraigo en la localidad. Antes, el reparto se hacía en madera; ahora, en la mayoría de casos, se vende y el dinero se distribuye. El padrón lo controla el ayuntamiento, que vela por que el beneficio quede en la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Suertes de pinos sorianas