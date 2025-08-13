El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sentido del verano

En Cantabria se han depuesto las armas de la industrialización y la empresa

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:12

Pasan los años y en Cantabria se agrava la dolencia balear. No se trata únicamente de la vergüenza de la playa de El Puntal, reconvertida ... en establo para botellones y cementerio de desperdicios, sino de la implementación de una política consciente, destinada a dar la batalla de lo vulgar. Porque el turismo patrio, hoy, no cabe duda, es alcohol, ruido y horteras. Por supuesto, las autoridades santanderinas fingen alcanzar un equilibrio inviable entre la «ciudad cultural» y los eventos casposos que se programan, repartidos por sus calles, aunque mayoritariamente celebrados en el centro (plaza del Ayuntamiento, Porticada y Alfonso XIII). No hay arreglo posible. Convencidos todos de la inevitabilidad hostelera de Cantabria, se han depuesto las armas de la industrialización y la empresa. Bebamos y demos de beber. Bailemos, que nuestra juventud se marche a trabajar fuera y que limpien otros.

