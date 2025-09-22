El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La UE necesita tiempo

Paulino Alonso Marcos

Paulino Alonso Marcos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:15

El ritmo de la construcción europea parece excesivamente lento. Sus estructuras no son lo suficientemente flexibles u operativas ante los continuos retos internacionales. A este ... ritmo nos estaremos alejando del lugar que nos corresponde.

