Álvaro Pombo, Medalla de Oro de Cantabria

Enhorabuena a este poeta, novelista, filósofo, filólogo, teólogo y actor de sí mismo con mirada de águila y palabra impredecible

Pedro Crespo de Lara

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Este quijotesco don Álvaro Pombo García de los Ríos que escribe como habla, es decir, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, dichas con gracia ... y originalidad, no podía fallar en un momento importante de su vida. Tiró de su quebrantada salud y acudió a Alcalá de Henares para recibir el Premio Cervantes de manos del rey, Felipe VI. Lo recibió sentado en silla de ruedas, cubierto con gorro marinero, como un grande de España salido del bronco mar de los cántabros. El ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, primero en los discursos, saludó al autor de 'Santander, 1936', cuyo nombre, dijo, resuena con el empaque y la prestancia algo solemne de un dodecasílabo, como al más singular de nuestros escritores, «un verso único, suelto y excepcional en el texto de las letras españolas». El rey y la reina se desplazaron de la presidencia al lugar que ocupaba el escritor para entregarle los símbolos del premio. Habló el rey del nacimiento del escritor en Santander, dentro de una familia aficionada a contar historias, circunstancias que no dejan de aparecer en sus libros; dijo, de paso, que la edad le ha dado un noble aspecto quijotesco, y glosó las cualidades de bondad, verdad y claridad como características de su obra.

