Turismofobia

Me pregunto si esas personas que tanto se quejan del turismo viajarán alguna vez, si se sentirán como intrusos más que como visitantes

Pedro Manuel Suárez-Martínez

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:21

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre lo difícil que puede llegar a ser la convivencia vacacional con los vecinos habituales del lugar ... al que te desplazas esos días de asueto que te puedes permitir. Es un clásico recurrente de todos los veranos que se plasma en la llamada turismofobia, o sea, esa animadversión que experimentan los lugareños de una localidad hacia los turistas que les visitan, porque sienten que estos los invaden y alteran sus costumbres y bienestar habituales, y que, a su vez, hace que los visitantes sientan que no son bien recibidos, a tenor de ciertas actitudes hostiles que perciben en aquellos.

