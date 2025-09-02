El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rober Kennedy

Analista político

El otro día escuché al Kennedy malo decir que estaba harto de los expertos

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:01

Este verano he descubierto mi auténtica vocación: analista político. Es un oficio en alza y que al parecer no requiere cualificación. Los carpinteros tallan la ... madera, los fontaneros arreglan las tuberías, los laterales izquierdos corren por la banda, los analistas políticos no se sabe lo que hacen. Son el tiramisú de las televisiones, el mejillón tigre de las emisiones radiofónicas, una especie invasora con una capacidad de reproducción jamás vista en biología.

