'Curriculum vitae'

Señor presidente del Gobierno. Hasta ahora no había caído en la cuenta de que tengo el perfil perfecto para presidir Red Eléctrica Española. Debe usted ... saber que reúno en grado sustantivo dos características al parecer decisivas para ejercer un cargo tan importante: a) no tengo ni idea de electricidad y b) me gustaría mucho cobrar medio millón de euros. Es cierto que tanto la señora Corredor como sus predecesores tenían carné del partido, pero no creo que esto suponga impedimento alguno. Al contrario, a cambio de medio milloncete soy capaz de agachar la cerviz hasta provocarme esguinces y encima usted podrá alardear de independencia y ratificar que esta es una empresa privada de las malas.

Estoy observando los currículos de los sucesivos presidentes de Red Eléctrica, tanto con el PSOE como con el PP, y veo que abundan gozosamente los abogados, gente que lo mismo te vende un piso que te pone un enchufe. Esa admirable versatilidad solo se da en la política y en algunos equipos de fútbol. Sin embargo, les falta rematar cuando llega el momento del apagón. ¿Qué es eso de esconderse detrás de los ingenieros? En este momento, con toda España entre tinieblas, es cuando hay que salir a decir ufanamente que tenemos el mejor sistema del mundo y que aprovechemos el día para ir a una terracita, que hace sol y se van a descongelar los helados. Ahí le vi un poco tímida a la señora Corredor. Le ruego tenga en cuenta mi candidatura. Mis antecedentes son inmejorables: sepa que una vez, en el piso de estudiantes, traté de arreglar la cafetera, empalmé no sé qué cables y dejé sin luz a todo el edificio. Mis compañeros podrán darle referencias. Espero su llamada.

