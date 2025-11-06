El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre paréntesis

Infeliz cumpleaños

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

Las efemérides nos asaltan, porque las catástrofes también tienen su cumpleaños. Que se lo digan al presidente de la Comunidad Valenciana, que ha escuchado una ... canción muy diferente a la que se canta cuando apagamos las velas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El sur desata los primeros incendios
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  7. 7

    Del tren al bus, el cambio obligado por las obras
  8. 8

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  9. 9

    «Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
  10. 10

    Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Infeliz cumpleaños