El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman. EP

Cállate, cerdita

En diagonal ·

Si a Trump no le gusta lo que le planteas, afea, insulta y amenaza

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:14

Cuando lo acusaron de antipatriota por preguntar sobre España, David Alandete recordó que a Trump le había preguntado muchas veces. Pero no había podido hacerlo ... ni una vez a Sánchez en sus visitas a Estados Unidos. A Donald Trump los periodistas le preguntan lo que quieren. También se exponen a que el presidente les diga lo que quiera. «Cállate, cerdita» a una periodista de Bloomberg en el Air Force One que se interesó por los archivos de Epstein. Y a una periodista de ABC News, durante la visita de Bin Salman, «creo que eres una pésima reportera». Y amenazó a la cadena con retirarle la licencia.

