El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. EP

Circo y cachiporra

En diagonal ·

Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dijo que la comisión era un circo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:13

Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dijo que la comisión era un circo. Podía haber utilizado cualquier otro término que menospreciara este acto ... en el Senado. Todas las comisiones son una inutilidad y sirven para que los trapecistas (o los payasos) hagan su número. Coloquen previsibles titulares para sus redes o los medios informativos. Claro que la situación de Sánchez, donde se le podía repreguntar, interrumpir o contradecir, era un terreno ignoto, acostumbrados como estamos a sus ruedas de prensa monologales o a sus intervenciones protegidas por Armengol en el Congreso. Otro circo.

