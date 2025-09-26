El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta de los adolescentes quejándose del campamento. E. C.

Cuerpos, identidades y caraduras

En diagonal ·

Quizá los hijos no pertenezcan a los padres, como dijo Celaá, pero debería interesarles si en el antro al que los despachan no creen en la división por género o en la redondez de la Tierra

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:19

El Correo ha contado lo que pasó en un campamento vasco este verano. Adolescentes de entre 13 y 15 años compartieron habitación y duchas mixtas. ... Además, los monitores se duchaban con ellos. Leo en el periódico una explicación alucinógena: «Como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos». Tócate. Y dicen 'categorizades'. Asimismo, han explicado a los padres, que recibieron cartas de hijas horrorizadas, que no creen «en la división por género», sino en «una educación feminista e igualitaria que no deja fuera cuerpos e identidades». ¿Educación feminista?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  7. 7

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    Avanzan los trámites para construir un aparcamiento de autocaravanas privado en Monte
  9. 9

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  10. 10

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuerpos, identidades y caraduras

Cuerpos, identidades y caraduras