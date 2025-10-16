El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid EP

A gobernar

En diagonal ·

Ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia agenda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  4. 4

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  5. 5

    El Supremo considera ilegales los concursos con valoración de méritos como el de Molleda en Cartes
  6. 6

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  7. 7

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  8. 8

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  9. 9

    El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas
  10. 10

    Sanidad dice que «ya están citadas» las 247 mujeres con resultado dudoso en el cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes A gobernar

A gobernar