Efe

La Juani

En diagonal ·

La última vez la vi fue en 'A muerte', donde era una chica que se quedaba embarazada y retomaba la amistad de juventud con uno que podía morir en semanas por una afección del corazón

Rosa Belmonte

Martes, 26 de agosto 2025, 00:02

Las muertes no anunciadas sorprenden, aunque sepamos desde que nacemos que dentro de una hora podemos ser fiambres. Un día se fue Raffaella Carrà y ... ni siquiera sabíamos que estaba enferma. Se ha muerto Verónica Echegui y tampoco lo sabíamos. La última vez la vi fue en 'A muerte', donde era una chica que se quedaba embarazada y retomaba la amistad de juventud con uno que podía morir en semanas por una afección del corazón. Y resulta que era ella la que podía morir. Consiguió un Goya por un corto sobre la violencia contra las mujeres y le dijo a Pedro Sánchez, presente, que lo viera con su mujer y sus hijas y le dijera. No sé si la vio. Pero Verónica Echegui es sobre todo la de 'Yo soy la Juani', donde Bigas Luna, con una estética estridente, convirtió su personaje en símbolo del chonismo. Tiene gracia, llamándose ella Verónica Fernández de Echegaray. Ahora ves a algunas tertulianas políticas en televisión y la Juani es Diana Vreeland.

