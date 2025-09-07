El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista Maribel Vilaplana. Telecinco

Aquí nadie se libra

En diagonal ·

Quizá el caso de la periodista Maribel Vilaplana sirva para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:11

La segunda verdad de María Pombo es que si estás a la vista la jauría te come. Brais Efe (Paquita Salas) le recomendó leer un ... marcapáginas para empezar y ella le contestó: «Ya te tocará algún día. Aquí nadie se libra». Después de que la juez de Catarroja decidiera no citarla en el procedimiento de la dana y de que el fiscal haya hecho lo mismo, Maribel Vilaplana, la periodista que comió en El Ventorro con Carlos Mazón, ha escrito una carta abierta. Quizá su caso sirva para la comunicación política. Para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aquí nadie se libra

Aquí nadie se libra