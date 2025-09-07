Quizá el caso de la periodista Maribel Vilaplana sirva para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante

La segunda verdad de María Pombo es que si estás a la vista la jauría te come. Brais Efe (Paquita Salas) le recomendó leer un ... marcapáginas para empezar y ella le contestó: «Ya te tocará algún día. Aquí nadie se libra». Después de que la juez de Catarroja decidiera no citarla en el procedimiento de la dana y de que el fiscal haya hecho lo mismo, Maribel Vilaplana, la periodista que comió en El Ventorro con Carlos Mazón, ha escrito una carta abierta. Quizá su caso sirva para la comunicación política. Para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante.

Al principio, ella pidió a Mazón que no se contara su presencia en la comida. Cuando se supo, pareció que se ocultaba algo. Ajá, ya sabemos qué estaban haciendo. Y tiene razón al preguntarse si se hubiera montado el mismo quilombo si en lugar de con una mujer el presidente se hubiera reunido con un hombre. Creo que no. Y tampoco si hubiera comido con una mujer fea.

