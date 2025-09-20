El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EFE

Merz, a lo importante

En diagonal ·

Los alemanes vienen a España para que les enseñen los libros que lee Tellado

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:08

El canciller Merz se reunió con Sánchez y con Feijóo. Merz y Feijóo son casi lo mismo, pero Sánchez los trata de manera diferente. Ninguno ... dice genocidio. Los dos creen que lo de Gaza es una masacre. Sánchez no consigue que dé chance al catalán en Europa. Encima, el alemán ha dicho que con la IA no van a hacer falta ni traductores. El alemán se distingue de los políticos españoles en que está a lo importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  3. 3

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  4. 4

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  5. 5

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  6. 6

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  7. 7

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  8. 8

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Merz, a lo importante

Merz, a lo importante