El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del estudio 'Infancia digital 2025'. EP

Ninguna intromisión

En diagonal ·

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la Fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un Poder Legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  2. 2

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  6. 6 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  7. 7

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  8. 8

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  9. 9

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania
  10. 10

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ninguna intromisión

Ninguna intromisión