El país que los acoge

En Murcia, Vox apoyó los Presupuestos de López Miras. Y ahora, esta es la noticia: el PP acaba allí con los cursos de lengua árabe y cultura marroquí

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:15

En Murcia, Vox apoyó los Presupuestos de López Miras. Y ahora, esta es la noticia: el PP acaba allí con los cursos de lengua árabe ... y cultura marroquí. Son fruto de un convenio entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, coordinados por la Embajada de Marruecos, que proporcionaba el profesorado. Un programa que se impartía como extraescolar en siete colegios. La inmigración es el asunto mollar. Y uno de los más complejos que se tienen que abordar en Europa. Feijóo se ha lanzado a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo.

