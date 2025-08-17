El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Poca ofensa

En diagonal ·

La gente que más se ofende es la gente más manipulable

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

No hay ni que decirlo. Me gusta mucho Bilbao. Tengo muchos amigos de Bilbao. Sí, me está dando la risa al escribir estas tonterías, como ... el que dice que tiene amigos homosexuales, musulmanes e incluso algunos que calzan Birkenstock. Además, Bilbao tiene Corte Inglés. Y eso es lo que vertebra España. La gente que más se ofende es la gente más manipulable. Por ahí hago el esfuerzo de que no me pillen. Me ofende poco que el alcalde de Bilbao diga que no quieren convertirse en ningún pueblo del sur del Estado. Si un alcalde del sur dijera lo mismo, pero al revés, me parecería igual de incomprensible. Uno de mis amigos, precisamente homosexual, me dijo después de venir de Suecia que todos esos tiarrones rubios se hinchaban a beber leche y a comer carne. «Y nosotros comemos quinoa ¡porque queremos ser ecuatorianos!». Tengo para que se ofenda todo el mundo. Y digo incomprensible porque cómo no querer convertirse en la provincia de Cádiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3 San Roque, protagonista
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  6. 6

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  7. 7

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  8. 8

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Poca ofensa

Poca ofensa