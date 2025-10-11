El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Corina Machado, premiada con el Nobel de la Paz en 2025. EP

Premio contra Zapatero

En diagonal ·

Se lo han dado a María Corina, una mujer valiente que parece no haber hecho nada por la paz-paz, pero sí se ha plantado frente a la tiranía de Maduro

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:08

Nunca he visto más atención en una redacción para escuchar la concesión de un Nobel que la de este viernes. El de la Paz, claro. ... Ahí estábamos arremolinados frente a los monitores. Ya saben, María Corina Machado. Desde luego que en España, quizá en Japón no, la noticia era que se lo habían dado a María Corina, pero también era que no se lo habían dado a Donald Trump, una posibilidad que, al menos fuera de las interioridades de Oslo, llegó a parecer razonable pese a la precariedad de la incipiente paz que ha estallado. Precaria, pero paz.

