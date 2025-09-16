El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El exministro y diputado José Luis Ábalos y el ministro de Transportes Óscar Puente. EP /EFE

Tuiteros y puteros

En diagonal ·

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:18

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros». No son los nuevos Zidanes y Pavones porque aquí las ... dos especies son indeseables. Será una expresión resultona, pero lo que tiene que prometer es sacar del Ministerio de Transportes a inútiles, indolentes y negligentes. Daría por bueno que fueran de putas y tuitearan insultos si los trenes y los aviones funcionaran. Cuando Óscar Puente (tuitero) llegó al ministerio de Ábalos (putero), los trenes ya eran un desastre, no podía ser culpa suya. Pero con todo lo que hemos visto (y sufrido) quizá ha aumentado su debe.

