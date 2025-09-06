El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una flor cerca de la publicidad de Emporio Armani. REUTERS

Vida eterna, dinero eterno

En diagonal ·

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre». Su ... hermano tuvo más gracia cuando le dijo: «¿Sabes, Giorgio? Tú vistes a mujeres sofisticadas. Yo visto a las putas». Ya saben que un micrófono abierto captó a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad. O de algo parecido: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años». Hablaron sobre los transplantes de órganos como una forma de prolongar la vida. Se me estropea la lavadora, me compro otra. La vida eterna (o larga) solo es posible si tienes dinero eterno (o largo). De momento, teniéndolo, tampoco consigues el objetivo completo. Si no, Steve Jobs estaría vivo. Pero miren a Donnatella. Después de sol, operaciones dudosas, infiltraciones o lo que demonios la convirtiera en monstruo del lago, ha aparecido con 70 años convertida en otra persona. Con lo que se haya gastado tengo yo para un hígado nuevo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  2. 2

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  3. 3

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  4. 4

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  5. 5

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  6. 6

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10

    El pelotón parte de Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vida eterna, dinero eterno

Vida eterna, dinero eterno