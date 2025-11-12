El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento del concierto de Andy (izquierda) y Lucas con el que se despideron definitivamente de los escenarios EFE

¡Andy ya, Lucas!

A la última

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía. Tampoco he sabido nunca quién era quién en el dúo ... cantarín hasta su separación: decíamos Andy y Lucas como quien dice Ortega y Gasset, mermelada y mantequilla, sal y pimienta, binomios que solo significan del todo cuando van juntos. Por eso, hoy Andy es un nombre huérfano. Pero un hombre liberado.

