El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  8. 8

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cazatesoros

Cazatesoros