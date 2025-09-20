El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a su esposa Melania REUTERS

Enmierdar la enmienda

En estos momentos la Primera Enmienda solo ampara a los acólitos de Trump

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:05

Se ha hecho más pedagogía solo de la Primera Enmienda que de toda la Constitución Española. Hombre, que llevan toda la vida hablando de ella ... en series y películas norteamericanas. En cambio, el artículo que en nuestro país consagra el derecho a la información y a la libertad de prensa únicamente sale a relucir cuando algún famoso demanda a un medio, junto con el del derecho al honor y a la intimidad. Generalmente, es Kiko Matamoros quien nos ilumina al respecto, que los pocos años que pasó por la facultad de Derecho le han lucido más que a mí. «Eres el maestro liendres, que de nada sabe y de todo entiende», le dice Belén Esteban.

