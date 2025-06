Comenta Compartir

El verano es una broma de mal gusto. Y una falta de respeto: no nos respetan ni los mosquitos, ni los brillos en la cara, ... ni el sol, ni los sobacos ajenos, ni los que se quitan las chanclas en el autobús, ni los que suben fotos de sus vacaciones, ni la sucesión de acontecimientos históricos por día, por hora. Por no respetar, el verano tampoco respeta a la Macarena, que al cuerpo no sé si le habrán dado alegría, pero al rostro se la han quitado: «Ahora tiene la cara que parece que le han metido un palo por detrás», dice una mujer en el programa de Toñi Moreno. Y sigue: «A la Macarena la han matao. Que busquen a los asesinos y los maten». Ante la reprimenda de la presentadora, recula: «Bueno, que los maten no, pero que los encierren».

En este verano de nuestro descontento y de nuestra hipertensión, hay hombres que no respetan a las mujeres («No sé, la Carlota, se enrolla que te cagas») y hombres que no respetan ni a la humanidad ni al derecho internacional ni a su puñetera madre. La cortesía era una suerte de diplomacia que ayudaba a salvar al mundo, a mantener en pie esa ficción de que los países, al menos, se toleraban. Ahora, queda para la historia la foto de un tío que se pone una gorra roja para dar la orden de atacar Irán. Solo le ha faltado echarse mano al paquete. Mientras, el resto sudamos a mares, y no solo por los calores. Es todo extraordinariamente irrespetuoso, grosero, burdo. Armando Iannucci, que arrojó su mirada vitriólica sobre la Casa Blanca en 'Veep', dijo que se alegraba de haber dejado la serie antes del primer mandato de Trump porque la realidad se había vuelto demasiado preocupante como para poder hacer algo cómico con ella. Que no los maten, pero que los encierren.

