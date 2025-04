«Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma», decía la Agrado en 'Todo sobre mi madre'. ... Según eso, debo de ser medio auténtica, puesto que ya soy una parte de lo que había soñado: una señora que escribe sola. La otra parte, la de comer sin engordar, la dejo para otra vida. El caso es que la mía es una soledad elegida, necesaria para este asunto de escribir. Lo sabe cualquiera que se dedique a menesteres similares, y lo sabía María Zambrano cuando, en un intento de convencer a Ramón Gaya para que fuera a alojarse con ella y con su hermana a la Villa delle Ginestre, le escribió: «Sabes bien que nuestra compañía no es de las que quitan la soledad al pájaro».

Con todo y con eso, y desde el privilegio de esta soledad buscada, de tanto en cuanto me sorprendo al comprobar que soy pájara, sí, pero no tan solitaria como creía ser. O quería ser. Lo digo porque echo de menos a gente que antes echaba de más. Bueno, a veces, que hay mucho pesado suelto por ahí. Otras personas, en cambio, agradecerían que esos mismos pesados les dieran la tabarra con tal de tener a alguien con quien hablar, tomarse un café, dar un garbeo. Se me antoja que son muchas, así que busco las cifras: según un estudio de 2024 realizado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, un 20% de los españoles manifestaron sentirse solos. No es moco de pavo.

Sigo buscando datos (entre los 16 y los 29 años, la soledad no deseada llega al 25,5%), y me topo con un anuncio: «Soledad de segunda mano por 1,99 euros». Era un disco, no un sentimiento, claro. Pero en esas tardes largas en las que la soledad pesa como un abrigo mojado, habría gente dispuesta a vender la suya en Wallapop. Y hasta a regalarla.