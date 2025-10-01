El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Vengajosos

A la última ·

Hamás cometió una masacre inhumana, bárbara, que dio pie a que el Gobierno de Israel convirtiera el derecho y el deber de defenderse en un apocalipsis

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:21

Menos mal que no creo en los horóscopos porque, según mi signo, soy vengativa y rencorosa. Vale, economicemos y dejémoslo en una palabra: vengajosa. Pues ... no, lo que soy es vaga y perezosa, y planear una venganza requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una paciencia infinita para esperar a que se produzca el momento perfecto y, entonces, asestar el golpe de gracia. Mucho trabajo para mí. Y que ya nos decían las monjas que el mejor desprecio es no hacer aprecio. En eso sí que les hago caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  2. 2

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  3. 3

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  4. 4

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  5. 5

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  6. 6

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  7. 7

    «Se ha intentado todo, pero al Palacio de Festivales aún se le resisten los jóvenes»
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vengajosos

Vengajosos