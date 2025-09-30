El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nunca he creído en la vocación como motor de la decisión de ser médico, más bien creo en la profesionalidad

Tomás De Vega Santos

Tomás De Vega Santos

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:11

Hace unos días se ha presentado en Santander el documental 'Soy médico', producido por la Organización Médica Colegial y promovido por nuestro querido presidente Tomás ... Cobo, actualmente disponible en la plataforma Rakuten-TV. Me resultó agradable coincidir con compañeros-amigos con los que he compartido horas de guardia y responsabilidades de gestión y profesores que me enseñaron a amar este oficio. En el film se valora y valoriza la figura del médico español, con la participación de primerísimos galenos como Valentín Fuster, Luis Rojas Marcos o Diego González Rivas, entre otros, pero también médicos de hospitales comarcales, Atención Primaria, médicos militares o preventivistas, habitualmente apartados de los focos de la fama. Es muy gratificante palpar la relevancia de la actividad profesional de todos y cada uno de ellos, más allá de sus logros curriculares y destacando la trascendencia de la empatía, humanidad e incluso compasión que deben adornar al buen médico cuando convive con una persona especialmente vulnerable, como es el enfermo.

