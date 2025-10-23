La dermatosis nodular llega a España

La dermatosis nodular contagiosa, enfermedad vírica no zoonótica que afecta al ganado vacuno, ha llegado finalmente a España con los primeros focos en Cataluña (17 ... a fecha 21 octubre). Provoca una reducción temporal de la producción de leche, afecta a la fertilidad y, ocasionalmente, provoca la muerte; es de importancia económica para los productores, ya que alcanza 5% de tasa de mortalidad. Los ganaderos, tanto de vacuno de carne como de leche, siguen la evolución de la epizootia en el país para ver si la vacunación y las medidas preventivas logran erradicar el brote y volver a la normalidad comercial, porque se ha frenado el fructífero negocio del envío de vacuno vivo a Marruecos.

Una de las preocupaciones para el sector cuando ocurre un acontecimiento semejante es que haya terceros países que no reconocen la regionalización del país exportador y cierran sus fronteras a cualquier importación de ganado vivo y productos desde todo el país, con el efecto económico que implica. La dermatosis nodular se detectó hace pocas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países, entre ellos Argentina, Marruecos, Brasil, China, Canadá o Reino Unido. Los expertos confían en que las medidas adoptadas contengan el foco para que no avance hacia zonas próximas donde hay grandes volúmenes de producción ganadera.

Esta enfermedad ha llegado a una veintena de países por primera vez desde 2020, ha captado la atención de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y puede propagarse a largas distancias por el viento que transporta insectos portadores o merced al movimiento y comercio de ganado infectado. La OMSA recuerda que la vacunación «sigue siendo una herramienta crucial para el control y posible erradicación de la enfermedad, pero no es suficiente para eliminar la enfermedad». Se requiere control de vectores (mosquitos), restricciones de movimiento y fuertes medidas de bioseguridad.