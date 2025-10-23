El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La dermatosis nodular llega a España

Victoriano Calcedo

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16

Comenta

La dermatosis nodular contagiosa, enfermedad vírica no zoonótica que afecta al ganado vacuno, ha llegado finalmente a España con los primeros focos en Cataluña (17 ... a fecha 21 octubre). Provoca una reducción temporal de la producción de leche, afecta a la fertilidad y, ocasionalmente, provoca la muerte; es de importancia económica para los productores, ya que alcanza 5% de tasa de mortalidad. Los ganaderos, tanto de vacuno de carne como de leche, siguen la evolución de la epizootia en el país para ver si la vacunación y las medidas preventivas logran erradicar el brote y volver a la normalidad comercial, porque se ha frenado el fructífero negocio del envío de vacuno vivo a Marruecos.

