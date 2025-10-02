El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Identificación electrónica del vacuno

Victoriano Calcedo

Victoriano Calcedo

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:10

Desde junio es obligatoria la identificación electrónica del vacuno en España. El MAPA lo dispone así, transponiendo el reglamento comunitario. Esa identificación era obligatoria en ... la UE desde 2023, según el Reglamento (UE) 2019/2035, que establece que todos los bovinos deben ser identificados con un dispositivo electrónico (como un marcador auricular con chip RFID), además del crotal tradicional. Los animales nacidos antes de esa fecha pueden mantener el doble crotal convencional. Objetivos buscados: mejorar la trazabilidad del ganado, facilitar controles sanitarios y de seguridad alimentaria y agilizar la gestión en explotaciones y movimientos comerciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Identificación electrónica del vacuno