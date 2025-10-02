Desde junio es obligatoria la identificación electrónica del vacuno en España. El MAPA lo dispone así, transponiendo el reglamento comunitario. Esa identificación era obligatoria en ... la UE desde 2023, según el Reglamento (UE) 2019/2035, que establece que todos los bovinos deben ser identificados con un dispositivo electrónico (como un marcador auricular con chip RFID), además del crotal tradicional. Los animales nacidos antes de esa fecha pueden mantener el doble crotal convencional. Objetivos buscados: mejorar la trazabilidad del ganado, facilitar controles sanitarios y de seguridad alimentaria y agilizar la gestión en explotaciones y movimientos comerciales.

Ahora Asaja recuerda que la normativa comunitaria no impone esta obligación. El Reglamento (UE) 2019/2035 no establece la obligatoriedad de la identificación electrónica en el vacuno, y según la Comisión Europea, solo cinco países la han hecho obligatoria. Rechaza la nueva obligación, pues cree que no simplificará la gestión de la explotación y supondrá más carga económica y administrativa para los ganaderos de extensivo.

COAG, con razones similares que Asaja, ha pedido lo mismo. Recalca como imprescindible abordar primero la digitalización integral del sector, desde explotación hasta mataderos y oficinas veterinarias, antes de imponer cambios de esta magnitud. Según señalan, no se trata de rechazar el avance tecnológico, sino de evitar una transición mal planificada, sin consenso y ajena a la realidad diaria de las explotaciones. La organización reitera su disposición a mantener diálogo con el Ministerio, pero condiciona a la retirada de esta obligación, apelando al principio de proporcionalidad que rige en la normativa europea. Y Unión de Uniones opina como COAG.

Desde hace tres décadas, el vacuno está identificado individualmente mediante crotales auriculares convencionales, eficaces y garantes de la trazabilidad animal desde el nacimiento.