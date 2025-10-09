El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Marruecos, ¿el despertar de una nueva 'primavera árabe'?

Las deficiencias estructurales del país desatan las protestas de los jóvenes

Zakariae Cheddadi

Doctor en Sociología de las migraciones por la UPV/ EHU

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Año 2011. Mohamed Boazizi se prende fuego en Túnez y enciende la chispa de la 'primavera árabe'. Su eco alcanza Marruecos y da lugar al ... histórico movimiento del 20 de febrero. Año 2017. En el Rif, un vendedor ambulante, Muhcin Fikri, muere triturado en un camión de basura tras la incautación policial de su mercancía. La indignación prende otra vez y estalla el movimiento social de 'Hirak'. Ambas movilizaciones acaban siendo silenciadas, ya sea por promesas hasta ahora incumplidas o directamente por censura y encarcelamientos políticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Marruecos, ¿el despertar de una nueva 'primavera árabe'?