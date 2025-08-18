Ecos de San Roque
Ferias y festivales llenos de tradición
Lunes, 18 de agosto 2025, 07:22
Hoy
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Andanzas, la Asociación Manos Morenas y la Asociación de Cameruneses de Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, el concierto de Poca Broma, el grupo de Felisuco. Además, los puestos del mercado y la gastronomía internacional.
Fiestas de San Roque, en Colindres. Presentación del libro 'Mitología cántabra según astronauta y gato' en la Casa de Cultura (18.30) y cine de verano (22.00) con la proyección de 'Amigos Imaginarios' (en los Jardines de la Casa de Cultura).
Concierto de órgano, en Laredo. A cargo de Ignacio Arakistáin. En la Iglesia de Santa María de La Asunción, a las 20.30 horas. Entrada libre.
Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Edu, el mago. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
Chungo, de Luis Zahera, en Santander. En la carpa del Circo Quimera, en el Parque de Mesones. A las 20.00 horas. Con entrada.
Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza, en Unquera. Concierto inaugural. A las 20.00 horas en el Auditorio Bajo Deva.
Concierto de Dúo Cassadó, en Escalante. Dentro de los Marcos Históricos del FIS. En la Iglesia de la Santa Cruz, a las 20.00 horas.
Un adelanto para el martes
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Nexus Studio, la Asociación de Ecuatorianos Amigos en el Reencuetro y la Asociación de Mujeres Unidas por la Amistad celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, tributo de El Último de la Fila y Manolo García con Pájaros de Barro.
Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, en Santander. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. En la Plaza de Alfonso XIII.
Feria del Libro Antiguo y Coleccionismo, en Laredo. Cita con los Cuentos de Julianini, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.
Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Iván Giner. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.
Murmullos del Agua, en Soto de la Marina. Un recorrido por Costa Quebrada. Visita interpretada. A las 10.00 horas. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo.
Los martes del Basoco, en Castro. Concierto de Territorio Norte, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ángel García Basoco.
Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada (se aconseja llevar su propia silla o algo sobre lo que sentarse).
Experiencias dramatizadas, en Santoña. Hoy, Juan de la Cosa y la época de los descubrimientos. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo (es necesario un gasto mínimo de cinco euros por personas en el comercio o en la hostelería local). Desde las 12.00 horas.
Un adelanto para el miércoles
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Cristina García, la Asociación de la Comunidad Para guaya de Santander y la Asociación Boliviana en Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, actuación de Lost In Covers.
Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.
Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Xuso y Asier. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada.
Espectáculo infantil 'El niño pez', en Cabezón de la Sal. Con Los titiritinos, en la Plaza de La Bodega. A las 19.30 horas. Y después, romería infantil.
Cuentacuentos en la calle, en Arenas de Iguña. 'Halinda y sus cuentos de colores'. Con Epalu Títeres. En la Antigua Cooperativa del Campo, a las 12.00 horas.
