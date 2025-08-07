De fiesta en fiesta, también en agosto

Agosto es sinónimo de fiestas, verbenas y sol –aunque en Cantabria los rayos se dejen ver de vez en cuando–. En estas cuatro semanas una ... larga lista de localidades celebran sus festejos y las 31 jornadas del octavo mes del año se convierten en una oportunidad casi diaria para disfrutar de la noche. Pero también de la mañana y la tarde, ya que en los diferentes puntos de la comunidad se han organizado actos para todo tipo de públicos. Y también para todo tipo de gustos.

Y es que, las fiestas de Cantabria en agosto –centrándose en las de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional (porque hay muchas más citas)– cuentan con verbenas, conciertos, concursos, tradición, folclore, procesiones, recreaciones, ferias y hasta el descenso internacional de un río. Cualquier iniciativa es bienvenida para celebrar al máximo unos días marcados en el calendario tanto por vecinos como por foráneos. Así que –papel y boli si uno se resiste a la tecnología y si esa batalla se perdió hace tiempo– toca abrir de nuevo la aplicación de notas en el móvil o el WhatsApp para apuntar algunas de las fechas.

Cinco citas en agosto Torrelavega. Fiestas de la Virgen Grande, hasta el 17.

Solares. Fiestas de Santa María de Medio Cudeyo, hasta el 15.

La Cavada. Día de la Real Fábrica de Artillería, este sábado.

Cabezón. Día de Cantabria, este domingo, este domingo.

Selaya. Virgen de Valvanuz, del 12 al 15 de agosto.

Comienza el viaje más festivo por Cantabria. Arranca fuerte con la capital del Besaya. Torrelavega vivirá las fiestas de La Virgen Grande desde mañana hasta el día 17. Serán diez días de auténtica diversión en los que las peñas y su Liga 39300 marcarán el ritmo. Conciertos, ferias, festivales y concursos son algunos de los eventos más atractivos. También mañana tendrá lugar, en Solares, el pregón de las fiestas de Santa María de Cudeyo, que se alargarán hasta el día 15. Como citas reseñables, la del 14, cuando se celebra la XX edición del Festival del Medievo: La Cantiga 263, y la del 15, en la que se celebra la festividad de Santa María de Cudeyo, la patrona.

De Torrelavega a la Batalla de Flores o las Guerras Cántabras, la oferta es muy amplia

En Riotuerto, este mismo sábado se celebrará el Día de la Real Fábrica de Artillería, en La Cavada. Esta fiesta es una recreación histórica de la recepción y toma de posesión del Brigadier Don Fernando Casado de Torres, ingeniero y militar de la ilustración española como director de la Fábrica de La Cavada. También este fin de semana (el domingo), pero en Cabezón de la Sal tendrá lugar el Día de Cantabria. Esta jornada, llena de tradición y arraigo regional, se realizó por primera vez en 1967 y nació con el espíritu de homenajear a las tradiciones populares y la historia de la comunidad.

Del 12 al 15 de este mes, los valles pasiegos se vuelcan con la celebración de la Virgen de Valvanuz, en Selaya. Este año, será especialmente emotivo, ya que se conmemora el 35 aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Valvanuz. Una cita destacada.

Otras cinco citas en agosto Carasa (Voto). Fiesta de la Suelta de la Gata Negra, el día 16.

Los Corrales de Buelna. Guerras Cántabras, del 22 al 31.

Laredo. La Batalla de Flores, el día 29.

Unquera. Descenso Internacional del Río Deva, el día 31.

Bárcena. Encierros de la Consolación, el día 31.

Ya el 16, Carasa (Voto) acogerá una edición más de la Suelta de la Gata Negra. El año pasado fue la primera vez en más de 500 años que, para cumplir con la nueva ley de protección animal, se sustituyó un felino real por un gato de peluche. Supuso el 'fin' a una tradición que data del siglo XV y que consistía en la procesión de una gata negra a la que después se soltaba para ver hacia dónde se dirigía y predecir, así, el futuro de las cosechas.

Cierre del mes

El fin de agosto viene cargado de celebraciones. Son las únicas del mes catalogadas como de Interés Turístico Internacional y Nacional. Del 22 al 31 de agosto, Los Corrales de Buelna acogerá la XXIII edición de las Guerras Cántabras (la única de la región de Interés Internacional). Unos días únicos en los que se recrea y revive de forma teatralizada la resistencia del pueblo cántabro ante los romanos.

Ya el día 29, Laredo vivirá la 114 edición de su Batalla de Flores (de Interés Nacional), una festividad que se remonta a finales del siglo XIX y que evoca a las celebraciones de la Belle Époque. Las carrozas decoradas con flores recorrerán las calles en un desfile, que está más que asentado como una seña de identidad de los veranos en Cantabria.

Por último. Y literalmente, porque el mes no tiene más días. Hay dos citas señaladas para el día 31: el Descenso Internacional Río Deva, en Unquera, con sus cientos de piraguas, y los encierros de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Y recuerden, son sólo algunos ejemplos. Porque el calendario, en agosto, no da tregua alguna.