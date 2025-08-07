El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La carroza 'Una y mil veces' de la asociación 'Mi vida loca' conquistó la anterior edición de la Batalla de Flores, una festividad que se celebra a final de mes en Laredo. Juanjo Santamaría

De fiesta en fiesta, también en agosto

Cuatro semanas sin tregua en la agenda de celebraciones

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:17

Agosto es sinónimo de fiestas, verbenas y sol –aunque en Cantabria los rayos se dejen ver de vez en cuando–. En estas cuatro semanas una ... larga lista de localidades celebran sus festejos y las 31 jornadas del octavo mes del año se convierten en una oportunidad casi diaria para disfrutar de la noche. Pero también de la mañana y la tarde, ya que en los diferentes puntos de la comunidad se han organizado actos para todo tipo de públicos. Y también para todo tipo de gustos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes De fiesta en fiesta, también en agosto

De fiesta en fiesta, también en agosto