El ilusionismo y el humor se unen en la gala 'La ciudad de los sueños' Luis Larrodera intervendrá en la gala que se presenta en Laredo el próximo sábado.

El próximo sábado 13 de abril se presentará en Laredo la primera edición de 'La ciudad de los sueños', una gala nacional en la que personalidades de diferentes sectores artísticos, fundamentalmente del mundo del ilusionismo y el humor, presentarán un espectáculo fresco, variado y que nace con vistas a convertirte en una cita cultural de referencia en la villa. Las entradas para la gala podrán adquirirse en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo a un precio de siete euros si se compran de manera anticipada y nueve si se hace el mismo día del espectáculo.

La dirección artística de la gala, además de la presentación y la organización, corren a cuenta del mentalista y escritor colindrés Alejandro Revuelta, cuya última publicación 'El dulce néctar de las cicatrices', obra en la que colaboraron artistas como Amarna Miller, Carlos Salem o Nando Agüeros, ya se encuentra en su cuarta edición.

«La iniciativa y la creatividad es lo que pongo a disposición de este evento», explicaba Revuelta. «En un momento determinado, hace unos años, me propusieron hacer un evento y éste es el hermano mayor de aquel que viene con nuevas esencias, nuevos colores a través de un caleidoscopio diferente».

«Espero que al público le emocione tanto como a mí porque esto va de emociones»

La clave, según Revuelta, está en aunar magia y humor ya que «se han visto galas de humoristas, galas de ilusionistas pero nunca algo que fusione todas las artes posibles». «Y eso es lo que aporto a este conjunto, ser su hilo conductor y regalárselo al espectador». En cualquier caso, el joven artista insistía en que la clave está «en pasarlo bien. Son verdaderos artistas y el público se va a emocionar, se va a divertir de igual manera».

Encargado de abrir la gala, el polifacético humorista 'El Peli', conocido por sus apariciones en TVE, ETB2 o Telecinco, deleitará al público con un repertorio avalado con más de veinte años de oficio y con más de mil actuaciones que solidifican una trayectoria considerablemente admirable. «Le conocí hace un tiempo y es uno de los mejores humoristas del país», explica el presentador de la gala.

El toque mágico vendrá de la mano del ilusionista cántabro Raúl Alegría, principal referente de la magia en Cantabria, premió al Mejor Escapista del Mundo en 2018 por el Merlin Award. Italia, México, Alemania o Las Vegas, son algunos de los lugares de la geografía mundial donde el ilusionista ha mostrado sus ilusiones.

Como cabeza de cartel, poniendo el broche de oro a la velada pejina, el publico disfrutará de la elegancia y la simpatía del conocido Luis Larrodera, quien ha presentado programas de televisión como el clásico 'Un, dos, tres...' o 'Saber y ganar'. Larrodera, considerado uno de los mejores comunicadores del país, ha representado sus monólogos de Stand up Comedy en programas como 'Paramount Comedy' o 'Sopa de Ganso'. 'Torrente 3, 'La que se avecina', 'Tu cara me suena' o 'La hora de José Mota', son algunos de los formatos audiovisuales donde el artista ha presentado sus distintos espectáculos en los últimos años.

Revuelta se muestra entusiasmado ante el espectáculo y afirma que «es un lujo para mí poder contar con todos ellos y espero que al público le emocione tanto como a mí porque esto va de emociones».

Noche de emociones

Aunque no quiere decantarse por ninguna de las disciplinas artísticas que se van a ver representadas la noche del próximo sábado, el joven escritor reconoce que «la magia es única» y «la sensación que se vive a través de la magia es algo único, experimentas algo muy bonito como es la reconexión con la infancia. Hay mucha gente que se emociona con la magia, aunque no lo creamos y es que ya lo decía el maestro Juan Tamariz: la magia es ese pulso entre la lógica y la lógica y la infancia perdida, ese pulso entre no querer revivir la infancia para no vivir la nostalgia de haberla perdido».