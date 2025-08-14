Este jueves, procesiones y cantigas

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:13

Hoy, en Torrelavega

  • De 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas: Día del Deporte con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Enjoy', de la compañía Circortito.

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Animales raperos', de Fauna Creativa.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de Segunda Categoría, en la bolera Ramón Collado.

  • A las 17.00 horas: Actuación del grupo folclórico 'Grupo de Danza Al-Saraf de Sevilla', dentro de la programación del Asilo Hospital San José.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial de El Zapatón.

  • A las 19.30 horas: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande. Entrega del bastón de mando por el alcalde.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de La Lechera. Con King Size Co, Bala, Sínkope, Viva Belgrado, Tropa do Carallo y Ciranitos Pinchadiscos.

  • A las 20.30 horas: Procesión con la imagen de la Virgen Grande.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'La actitud', de la Compañía Jam.

  • A las 22.00 horas: Concierto tributo The Beatles de Abbey Road, en el Bulevar Demetrio Herrero.

Y además en Cantabria

  • Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Las fiestas inician a las 20.00 horas con el pregón. Después, el desfile de peñas amenizado por Los Ronceros para calentar motores para el concierto Al Alba. La verbena popular empieza a medianoche.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres. A las 19.00 horas, los Jueves del kiosko reciben a Rosana Garín. A las 20.00 horas, empieza el Stellar Circus.

  • Fiestas de San Roque, en La Pesa. Los arcos se colocan durante todo el día. El chupinazo es a las 21.00 horas con un pregonero sorpresa. Para terminar la velada, Remember Kolossal y un Dj, sorpresa también.

  • Fiestas de San Roque, en Somahoz. El chupinazo es a las 12.00, seguido del blanqueo en los bares. La romería corre a cargo del Trío Reconquista a las 21.00 horas, con una gran parrillada entre canción y canción. Para terminar, Disco-Movil Mina-Music.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Torneo de fútbol para inaugurar el día del pregón a las 16.00 horas. Volteo de campanas y el disparo de cohetes es a las 20.00, seguido por la carrera de carretillos. El pregón, de Los Comercios de Galizano es a las 22.30 para empezar con la macrodiscoteca.

  • Fiestas de Nuestra Señora de Villasomera y San Roque, en Rasines. Durante el día hinchables para los más pequeños y a las 18.30 horas, Grand Prix y paseo en ponys. La romería es a las 20.00 con el grupo Los Insomnios y después se sueltan los becerros. A medianoche, macrodiscoteca con Dj Darwin.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. El festival Tarde Salseo empieza a las 18.00 horas. Después se sirven las salshamburguesas y, a las 00.30 horas, macrodiscoteca.

  • Fiestas de Nuestra Señora de Llano, en Rioseco. Las panderetas de Ruente suenan a las 23.00, antes de la disco móvil con el Dj Javi Maroto.

  • Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Día del medioevo y actividades durante todo el día. Hoy, la Cantiga 263 de Alfonso X El Sabido. Por la noche suena Dj Music 19 seguido del concierto de The Chulos.

  • Fiesta en Honor al Ilustre Don Saturnino Candina, en Liendo. El día empieza con cohetes, bombas e hinchables acuáticos. La misa en honor al Ilustre es a las 12.30 horas. Sesión de parque infantil a las 17.00 y después, espectáculo teatral Portamundos. A las 22.00, verbena con la Orquesta Límite.

  • Festival de las Naciones, en Santander. La academia de danza Oasis llega a las 19.30 seguida de un tributo a U2 por el grupo Vértigo.

