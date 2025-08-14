Este jueves, procesiones y cantigas

Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Las fiestas inician a las 20.00 horas con el pregón. Después, el desfile de peñas amenizado por Los Ronceros para calentar motores para el concierto Al Alba. La verbena popular empieza a medianoche.

Fiestas de San Roque, en Colindres. A las 19.00 horas, los Jueves del kiosko reciben a Rosana Garín. A las 20.00 horas, empieza el Stellar Circus.

Fiestas de San Roque, en La Pesa. Los arcos se colocan durante todo el día. El chupinazo es a las 21.00 horas con un pregonero sorpresa. Para terminar la velada, Remember Kolossal y un Dj, sorpresa también.

Fiestas de San Roque, en Somahoz. El chupinazo es a las 12.00, seguido del blanqueo en los bares. La romería corre a cargo del Trío Reconquista a las 21.00 horas, con una gran parrillada entre canción y canción. Para terminar, Disco-Movil Mina-Music.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Torneo de fútbol para inaugurar el día del pregón a las 16.00 horas. Volteo de campanas y el disparo de cohetes es a las 20.00, seguido por la carrera de carretillos. El pregón, de Los Comercios de Galizano es a las 22.30 para empezar con la macrodiscoteca.

Fiestas de Nuestra Señora de Villasomera y San Roque, en Rasines. Durante el día hinchables para los más pequeños y a las 18.30 horas, Grand Prix y paseo en ponys. La romería es a las 20.00 con el grupo Los Insomnios y después se sueltan los becerros. A medianoche, macrodiscoteca con Dj Darwin.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. El festival Tarde Salseo empieza a las 18.00 horas. Después se sirven las salshamburguesas y, a las 00.30 horas, macrodiscoteca.

Fiestas de Nuestra Señora de Llano, en Rioseco. Las panderetas de Ruente suenan a las 23.00, antes de la disco móvil con el Dj Javi Maroto.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Día del medioevo y actividades durante todo el día. Hoy, la Cantiga 263 de Alfonso X El Sabido. Por la noche suena Dj Music 19 seguido del concierto de The Chulos.

Fiesta en Honor al Ilustre Don Saturnino Candina, en Liendo. El día empieza con cohetes, bombas e hinchables acuáticos. La misa en honor al Ilustre es a las 12.30 horas. Sesión de parque infantil a las 17.00 y después, espectáculo teatral Portamundos. A las 22.00, verbena con la Orquesta Límite.