Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:18
-
Semana Grande de Laredo. La fiesta se traslada a los años 90 con Mix the 90 's. Espectáculo que contará con la participación de diferentes artistas como Locomia o Malena García. A partir de las 22.00 horas, en la Alameda Miramar.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Día reservado para el torneo de consolación de futbito, que se celebra durante todo la jornada en la pista del pueblo.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. La tarde comienza con el taller infantil arqueochet 'Molienda en la edad del hierro', a las 17.00 horas. La arqueóloga y topógrafa Esperanza Martín será la ponente de la conferencia 'Poza de la Sal: el redescubrimiento de un gran asentamiento romano', a las 20.00 horas.
-
Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Desde las 13.00 horas Food Fest en la Plaza Pombo. Tarde repleta de actividades y talleres. A las 19.30 horas show de ilusionismo 'Magicus' con Asier Moon, Mago Dacsa y Mago Rub, en la Plaza de las Atarazanas.
-
Festival de las Naciones, en Santander. Dj's session y homenaje al Real Racing de Santander a las 19.00 y 21.00 horas. Concierto de La Vid y El Olivo a las 21.30 horas. A las 22.30 horas Dj Cheda and Friend.
-
Cine de Verano, en Santoña. Proyección de la película 'Héroes de Central Park', en la Plaza San Antonio a las 21.30 horas.
-
Concierto de Mariu Torre, en Solorzano. Mariu Torre, un joven artista cántabro, actúa en el ciclo 'Viajes por la música de Cantabria', en la Pista de Garzón a las 18.00 horas.
Un adelanto para el jueves
-
Semana Grande de Laredo. La noche mágica. Los talleres en donde se están terminando las carrozas podrán ser visitados antes del gran día.
-
Fiesta de Los Santos Mártires, en Santander. Callejeando con Food Fest en la plaza Pombo desde las 13.00. A las 18.00, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. Los espectáculos de la Porticada empiezan a las 19.00.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Arranca el concurso de fotografía. El chupinazo y el pregón son a las 21.00 horas. Después, cena popular y bingo para todos. A las 00.30, todos a bailar con la macrodiscoteca de Dj Maroto.
-
Fiestas de San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. El día abre con el mercado y el disparo del cohete a las 11.00. El concurso de paellas es a las 14.00 horas. Ya a las 19.00, actuación del Coro Ronda La Encina y Lucy Tunes, seguido de la verbena a cargo del grupo Solo Saxo.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Le toca salir a bailar a The Lab Dance Studio a las 19.00, con el que se intercalará el Centro de Danza Profesional Ana Mancina. La actuación especial de Mia Moi y Mikaella Ritchy es a las 22.00 horas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil a las 17.00. Después, conferencia sobre los asentamientos romanos en Poza de Sal.
Y el viernes
-
La Batalla de Flores, en Laredo. Fiesta de interés turístico nacional. Once carrozas llenas de flores recorrerán la villa pejina a las 17.00 horas. Después, El Pulpo como Dj por la tarde, a las 19.30 horas, seguido del Grupo Café Quijano. Los fuegos artificiales son a medianoche, en la playa Salvé, antes de la actuación del Grupo Solo Saxo en el Parque de Los Tres Pescadores.
-
Fiesta de los Santos Mártires, en Santander. Mercado romano durante el día. Diversas actividades por la tarde. A las 19.45 horas, traslado de las reliquias de los santos mártires hasta la Catedral. Después, Onda Futura en la Avenida del Stadium y Jeremías San Martín en la Porticada. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Inauguración del mercado de época a las 18.00. Después, crónica de guerras e invocación de Virón a la diosa Cantabria. A medianoche, concierto de música folk.
-
Fiestas de San Emeterio y San Celedonio, en Noja. El pregón es a las 18.30 horas a cargo de niños de sexto de primaria. A las 19.00, espectáculo infantil, seguido de la actuación del grupo Puro Relajo. El tributo a Joaquín Sabina es a las 22.30 horas, antes del inicio de la verbena con la Orquesta La Huella.
