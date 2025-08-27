Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander

Semana Grande de Laredo. La fiesta se traslada a los años 90 con Mix the 90 's. Espectáculo que contará con la participación de diferentes artistas como Locomia o Malena García. A partir de las 22.00 horas, en la Alameda Miramar.

Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Día reservado para el torneo de consolación de futbito, que se celebra durante todo la jornada en la pista del pueblo.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. La tarde comienza con el taller infantil arqueochet 'Molienda en la edad del hierro', a las 17.00 horas. La arqueóloga y topógrafa Esperanza Martín será la ponente de la conferencia 'Poza de la Sal: el redescubrimiento de un gran asentamiento romano', a las 20.00 horas.

Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Desde las 13.00 horas Food Fest en la Plaza Pombo. Tarde repleta de actividades y talleres. A las 19.30 horas show de ilusionismo 'Magicus' con Asier Moon, Mago Dacsa y Mago Rub, en la Plaza de las Atarazanas.

Festival de las Naciones, en Santander. Dj's session y homenaje al Real Racing de Santander a las 19.00 y 21.00 horas. Concierto de La Vid y El Olivo a las 21.30 horas. A las 22.30 horas Dj Cheda and Friend.

Cine de Verano, en Santoña. Proyección de la película 'Héroes de Central Park', en la Plaza San Antonio a las 21.30 horas.