Agenda, martes 12

Martes para seguir arriba

Un día de lo más juvenil

DM

Martes, 12 de agosto 2025, 07:06

Hoy en Torrelavega

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.

  • A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos en familia. Por las mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Por las tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de la Patrona. Finales de la categoría Infantil, en la bolera Ramón Collado.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial, en El Zapatón.

  • De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', a cargo de Malabaracirco, en Plaza de La Llama.

  • A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Piqué y Varela. 'Double Bill', traído por TwoMuch Circus.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Coros, con la participación de:Coro Ronda Garcilaso, Coral de Torrelavega, Coro infantil y juvenil de la Coral de Torrelavega, Coro Ronda Besaya y Coro Santa María de Solvay. En el Bulevar Demetrio Herrero.

  • A las 22.30 horas: Verbena a cargo de la Orquesta Marsella, en Plaza Baldemoro Iglesias.

Y además, en Cantabria

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Procesión Nocturna en Honor a la Virgen. A las 21.30, la Eucaristía en la Iglesia parroquial. A continuación, la procesión. Desde la Iglesia de San Martín hasta la Plaza Virgen del Campo. Allí, bailes de los Picayos con la Banda de Música Stella Maris. A continuación, en la Plaza de la Paz, verbena con la orquesta Resistencia.

  • Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Para las categorías alevín y benjamín, Final del trofeo de bolo Palma San Lorenzo.

  • Fiestas Nuestra Señora de Valvanuz, en Selaya. Solemne Eucaristía en el Santuario de Valvanuz a las 19.30 horas.

  • Día de la juventud, en Santoña. A partir de las 19.00 horas jornada llena de actividades gratuitas para jóvenes a partir de doce años. A las 22.00 horas fiesta nocturna de hinchables acuaticos con música en la piscina municipal.

  • Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Actuación de Tribubu, trío de afro-folk. En el Centro Cultural Ángel García Basoco. A las 20.00 horas.

  • Concierto de Tō Yō, en Santander. El cuarteto emergente japonés de rock psicodélico actúa a las 21.00 horas en la Sala Niágara. Entrada quince euros.

  • Concierto de Carlos Núñez, en Comillas. Concierto inspirado en las melodías celtas de Beethoven en la Iglesia del Antiguo Seminario Mayor. A las 20.30 horas.

  • Taller de DJ, en Ampuero. Con Go Music. En la Plaza Mayor, a las 18.00 horas.

  • Cine de verano, en Santander. En el Centro Botín (interior con entrada y exterior, gratuito), a las 21.50 horas. Proyección de la película 'Casa en Llamas'.

  • Cine de verano, en Noja. En el Parque Los Pinares, a las 22.00 horas. Proyección de 'Kunfu Panda 4'.

  • Mercado Pop Up Chic, en Rubayo. Mercado de moda, decoración y bisutería en el Parque del Doctor Panero de 11.00 a 21.00 horas.

Un adelanto apra el miércoles

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Eucaristía solemne en Honor a la Virgen a las 12.00 horas en la Iglesia San Martin. Después, Bailes de Picayos. Festival Folklórico Internacional a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de La Bodega.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Tarde llena de actividades para lo jóvenes. Pregón infantil y fiesta 'Holi' a las 21.30 horas. Actuación de Maneras de Vivir a las 22.30 horas.

  • Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Concierto de La Cocacola a las 20.00 horas, en la Plaza Margarita.

  • Concierto Recordando los 80, en Arnuero. Espectáculo de los grandes éxitos del pop nacional, en el casco histórico de Isla a las 22.00 horas.

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Espacios grises

