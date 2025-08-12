Martes para seguir arriba
Un día de lo más juvenil
DM
Martes, 12 de agosto 2025, 07:06
Hoy en Torrelavega
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.
A las 12.00 horas: Títeres 'Gorgorito', en Plaza de La Llama.
De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos en familia. Por las mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Por las tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de la Patrona. Finales de la categoría Infantil, en la bolera Ramón Collado.
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial, en El Zapatón.
De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', a cargo de Malabaracirco, en Plaza de La Llama.
A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Piqué y Varela. 'Double Bill', traído por TwoMuch Circus.
A las 21.30 horas: Concierto de Coros, con la participación de:Coro Ronda Garcilaso, Coral de Torrelavega, Coro infantil y juvenil de la Coral de Torrelavega, Coro Ronda Besaya y Coro Santa María de Solvay. En el Bulevar Demetrio Herrero.
A las 22.30 horas: Verbena a cargo de la Orquesta Marsella, en Plaza Baldemoro Iglesias.
Y además, en Cantabria
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Procesión Nocturna en Honor a la Virgen. A las 21.30, la Eucaristía en la Iglesia parroquial. A continuación, la procesión. Desde la Iglesia de San Martín hasta la Plaza Virgen del Campo. Allí, bailes de los Picayos con la Banda de Música Stella Maris. A continuación, en la Plaza de la Paz, verbena con la orquesta Resistencia.
Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Para las categorías alevín y benjamín, Final del trofeo de bolo Palma San Lorenzo.
Fiestas Nuestra Señora de Valvanuz, en Selaya. Solemne Eucaristía en el Santuario de Valvanuz a las 19.30 horas.
Día de la juventud, en Santoña. A partir de las 19.00 horas jornada llena de actividades gratuitas para jóvenes a partir de doce años. A las 22.00 horas fiesta nocturna de hinchables acuaticos con música en la piscina municipal.
Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Actuación de Tribubu, trío de afro-folk. En el Centro Cultural Ángel García Basoco. A las 20.00 horas.
Concierto de Tō Yō, en Santander. El cuarteto emergente japonés de rock psicodélico actúa a las 21.00 horas en la Sala Niágara. Entrada quince euros.
Concierto de Carlos Núñez, en Comillas. Concierto inspirado en las melodías celtas de Beethoven en la Iglesia del Antiguo Seminario Mayor. A las 20.30 horas.
Taller de DJ, en Ampuero. Con Go Music. En la Plaza Mayor, a las 18.00 horas.
Cine de verano, en Santander. En el Centro Botín (interior con entrada y exterior, gratuito), a las 21.50 horas. Proyección de la película 'Casa en Llamas'.
Cine de verano, en Noja. En el Parque Los Pinares, a las 22.00 horas. Proyección de 'Kunfu Panda 4'.
Mercado Pop Up Chic, en Rubayo. Mercado de moda, decoración y bisutería en el Parque del Doctor Panero de 11.00 a 21.00 horas.
Un adelanto apra el miércoles
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Eucaristía solemne en Honor a la Virgen a las 12.00 horas en la Iglesia San Martin. Después, Bailes de Picayos. Festival Folklórico Internacional a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de La Bodega.
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano. Tarde llena de actividades para lo jóvenes. Pregón infantil y fiesta 'Holi' a las 21.30 horas. Actuación de Maneras de Vivir a las 22.30 horas.
Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. Concierto de La Cocacola a las 20.00 horas, en la Plaza Margarita.
Concierto Recordando los 80, en Arnuero. Espectáculo de los grandes éxitos del pop nacional, en el casco histórico de Isla a las 22.00 horas.
