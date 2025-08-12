Martes para seguir arriba

Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Procesión Nocturna en Honor a la Virgen. A las 21.30, la Eucaristía en la Iglesia parroquial. A continuación, la procesión. Desde la Iglesia de San Martín hasta la Plaza Virgen del Campo. Allí, bailes de los Picayos con la Banda de Música Stella Maris. A continuación, en la Plaza de la Paz, verbena con la orquesta Resistencia.

Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Para las categorías alevín y benjamín, Final del trofeo de bolo Palma San Lorenzo.

Fiestas Nuestra Señora de Valvanuz, en Selaya. Solemne Eucaristía en el Santuario de Valvanuz a las 19.30 horas.

Día de la juventud, en Santoña. A partir de las 19.00 horas jornada llena de actividades gratuitas para jóvenes a partir de doce años. A las 22.00 horas fiesta nocturna de hinchables acuaticos con música en la piscina municipal.

Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Actuación de Tribubu, trío de afro-folk. En el Centro Cultural Ángel García Basoco. A las 20.00 horas.

Concierto de Tō Yō, en Santander. El cuarteto emergente japonés de rock psicodélico actúa a las 21.00 horas en la Sala Niágara. Entrada quince euros.

Concierto de Carlos Núñez, en Comillas. Concierto inspirado en las melodías celtas de Beethoven en la Iglesia del Antiguo Seminario Mayor. A las 20.30 horas.

Taller de DJ, en Ampuero. Con Go Music. En la Plaza Mayor, a las 18.00 horas.

Cine de verano, en Santander. En el Centro Botín (interior con entrada y exterior, gratuito), a las 21.50 horas. Proyección de la película 'Casa en Llamas'.

Cine de verano, en Noja. En el Parque Los Pinares, a las 22.00 horas. Proyección de 'Kunfu Panda 4'.