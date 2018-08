De la Patrona al mundo, citas para este viernes

Este viernes quizá quieras irte a Japón, desayunar queso o visitar fantasmas en un cementerio... no te apures, todo esto y más se vuelve posible en Cantabria.

¿QUÉ HAGO ESTE VIERNES? La Virgen Grande de Torrelavega

Torrelavega protagoniza el fin de semana con el arranque de las fiestas de la Patrona este viernes. A las 20.00 horas comienza el pasacalle desde el Teatro Municipal Concha Espina que acaba en el Bulevar Demetrio Herrero con el espectáculo de animación Psycodelia, ambientado en los años 60 y 70 a las 21.00 horas con el público moviéndose al compás de Altamar y Fórmula V.

A las 20.30 horas en el exterior de la lechera podremos disfrutar de nuestros temas favoritos a ritmo de Jarabe de Palo, Revólver, Ramoncín y de Best of de Rock.

A las 21.00 horas el Renacimiento viene al siglo XXI gracias al mercado Renacentista de la Casa de la Vega en la Avenida de España, Pequeñeces y parque Manuel Barquín.

Uno de los momentos más esperados, el chupinazo, dará lugar a las 21.00 horas desde el Palacio Municipal donde podrás celebrar las fiestas bajo olas de confetti.

Recorrete el mundo

Comienza el Festival de las Naciones. Desde Argentina hasta Francia y pasando por Australia... ahórrate las horas de vuelo sin tener que decir adiós a los ahorros de verano para comer la crêpe de nutella más esperada del año o probar las hamburguesas de avestruz. El recinto lo tiene prácticamente todo, gastronomía, actuaciones, artesanía... sin tener que salir de la ciudad. Este año vendrán artistas como Marta Sánchez, La Unión Date una vuelta por el mundo en menos de 80 días hasta el 9 de septiembre.

Puesto de Sudáfrica en el Festival de las Naciones. / Se Quintana

Feria del queso

En la receta de unos buenos planes siempre viene bien una ración de queso y desde la plaza Pombo lo saben. La feria ofrece una variedad de 13 puestos entre los que escoger diferentes quesos cántabros que te quitarán el hambre. Podrás hartarte de queso ya que la feria estará hasta el 12 con horario de 12.00 horas a 16.00 y de 18.00 a 22.00 horas estos días el queso estará casi que hasta en el café.

Puesto de venta de queso. / SANE

Teatro

Desde CASYC empiezan el fin de semana con ánimo y muchas risas gracias a la comedia'Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus' a las 21.00 horas, con repetición al día siguiente.

La Musa Azul acoge una actuación de lo más original de mano de la compañía Un chou de títeres desde Abajo que representarán 'Siete personajes en busca de un dron' a las 21.30 horas.

Con motivo del Festival Internacional de Santander en el Palacio de Festivales la compañía María Pagés realizará una 'Oda al tiempo' a través de la dramaturgia a las 20.30 horas. Una velada que llama a la reflexión sobre el tiempo, el cuerpo, el arte y la vida a través de la observación de la cultura.

Música

No importa a que ritmos estén acostumbrados tus oídos que Cantabria los sintoniza. A las 22.00 horas en la sala BNS se bailará al ritmo del soul blanco con toques de música negra. El bar Bolero a las 21.30 horas optará por el jazz de Pilar Falla y Jesús 'Quiu' Herrero, mientras que la sala Rock Beer the New escoge un tono más movido como es el rap de Arka y Danger entre otros a las 19.00 horas. Por su parte el SantanBeer continúa ofreciendo veladas musicales entre las que le toca el turno al rock del grupo '4 copas'.

Planes de infancia

Mira el pasado y apuntaté a la 'la Movida' de Reinosa que arranca a las 18.00 horas de este viernes, una cita en la plaza de España a las en la que el disfraz es el mejor compañero. La fiesta traerá al municipio la moda y la música de los años 60, 70 y 80 y numerosas actividades para todas las edades.

La movida de Reinosa. / Ernesto Sardina

Los más pequeños se convertirán en grandes artistas gracias al concurso de pintura infantil de Comillas en los bajos del Ayuntamiento.

Escalante se convierte en el patio del colegio con una instalación de juegos artesanales a las 19.00 horas en la plaza de España.

Desde el museo de Mitología de Anievas se nos transportará a los mundos fantásticos del cuentacuentos de Anselmo Herrero a las 17.00 horas.

Cementerio de la Ballena

Si te gustan las películas de terror o simplemente eres fan de caminar por cementerios, el Cementerio de la Ballena ofrece visitas guiadas a las 18.00 horas. Puede que no veas un fantasma pero podrás disfrutar de un museo a cielo abierto.

Cementerio de la Ballena. / Abel Verano

Literatura

La literatura también encuentra su espacio este viernes gracias a la presentación de 'Las demás muertes' de Pepo Paz a las 19.00 horas en la librería Gil y de 'Ruido Blanco' de Antonio Orihuela a las 20.00 horas en La Vorágine.

Gigante arquitectónico

El Centro Botín nos envuelve en una tarde de consideración hacia el papel de la arquitectura en nuestro entorno diario y su influencia en nuestras vidas. Marina Pascual, especialista en acción cultural y educación artística, guiará esta visita artística a las 19.30 horas.

Fiestas

Este fin de semana multitud de municipios se hacen la competencia para ofrecer la mejor noche a todos los cántabros que quieran perderse en la fiesta. Podrás escoger entre las fiestas de San Lorenzo en Güemes (Bareyo), en Puente Viesgo, en Pámanes (Liérganes) y en Parbayón (Piélagos). Esta claro que no hay escusa para quedarse tirado en el sofá.