Noche de festivales con San Ginés en el horizonte

Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Cristina García, la Asociación de la Comunidad Paraguaya de Santander y la Asociación Boliviana en Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, actuación de Lost In Covers.

Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.

Festival de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Xuso y Asier. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.

Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada.

Espectáculo infantil 'El niño pez', en Cabezón de la Sal. Con Los titiritinos, en la Plaza de La Bodega. A las 19.30 horas. Y después, romería infantil.

Cuentacuentos en la calle, en Arenas de Iguña. 'Halinda y sus cuentos de colores'. Con Epalu Títeres. En la Antigua Cooperativa del Campo, a las 12.00 horas.

Festival de Musicalia, en Ajo. Sonia Vera y Swing Band actúan en la Campa San Pedruco. A las 21.00 horas, entrada gratis.

Festival de Fotografía, en la playa de Somo. La Escuela Cántabra de Surf inaugura el plazo para enviar fotos surfeando las olas en la playa de Somo, hasta el martes 26 de agosto.

Cine de Verano, en Santoña. Proyección de la película 'Del Reves 2', para todos los públicos. A las 22.00 en la Plaza San Antonio.

Kars a pedales, en Suances. Recorrido por la plaza de Viares para jóvenes entre los 12 y 30 años de edad en kars a pedales. A las 19.00 horas.

Concierto de The Neatbeats, en Santander. La banda de Rhythm & beat llega a Rock Beer The New directa desde Osaka, en Japón, para un concierto lleno de fanfarria y fiesta. A las 21.00, entradas desde 12 hasta 15 euros.