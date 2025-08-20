Noche de festivales con San Ginés en el horizonte
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:19
Hoy, miércoles
-
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Cristina García, la Asociación de la Comunidad Paraguaya de Santander y la Asociación Boliviana en Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, actuación de Lost In Covers.
-
Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.
-
Festival de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Xuso y Asier. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
-
Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada.
-
Espectáculo infantil 'El niño pez', en Cabezón de la Sal. Con Los titiritinos, en la Plaza de La Bodega. A las 19.30 horas. Y después, romería infantil.
-
Cuentacuentos en la calle, en Arenas de Iguña. 'Halinda y sus cuentos de colores'. Con Epalu Títeres. En la Antigua Cooperativa del Campo, a las 12.00 horas.
-
Festival de Musicalia, en Ajo. Sonia Vera y Swing Band actúan en la Campa San Pedruco. A las 21.00 horas, entrada gratis.
-
Festival de Fotografía, en la playa de Somo. La Escuela Cántabra de Surf inaugura el plazo para enviar fotos surfeando las olas en la playa de Somo, hasta el martes 26 de agosto.
-
Cine de Verano, en Santoña. Proyección de la película 'Del Reves 2', para todos los públicos. A las 22.00 en la Plaza San Antonio.
-
Kars a pedales, en Suances. Recorrido por la plaza de Viares para jóvenes entre los 12 y 30 años de edad en kars a pedales. A las 19.00 horas.
-
Concierto de The Neatbeats, en Santander. La banda de Rhythm & beat llega a Rock Beer The New directa desde Osaka, en Japón, para un concierto lleno de fanfarria y fiesta. A las 21.00, entradas desde 12 hasta 15 euros.
-
Teatro 'Halinda y sus cuentos de colores', en Arenas de Iguña. Espectáculo cuentacuentos para todos los públicos. A las 12.00 horas, en la Antigua Cooperativa del Campo.
Un adelanto para el jueves
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. Concierto de Cacho a las 21.00 horas, seguido del pregón de fiestas. A las 23.00, conciertazo de Coti y verbena a cargo de Dj Richi.
-
Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. El circuito ciclista es a las 16.00, antes del torneo de bolos y la final del torneo de pádel en La Cagiga. Petición de la Virgen a las 18.30 y pregón. A las 21.30, actúan Benito Kamelas, Reyes de Copas y La última y nos vamos.
-
Festival de Musicalia, en Bareyo. Green River y Creedence Tribute actúan en la Iglesia de Santa María de Bareyo, a las 21.00 horas.
-
Cine de verano, en Argomilla de Cayón. Proyección de la película de animación 'Del Revés' para los más pequeños del pueblo. A las 18.30 horas.
-
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. El Beatlefeast Day, presentado por la locutora Marta G Navarro. El estudio de danza Mariana Gonzalez actúa a las 19.15 y a las 20.45, con un parón de Andrés Vallejo y Javi Polo. Después llega el turno a Beatles Revival y Rubber Soul.
-
Concierto de Rulo, en Castillo de Argüeso. Rulo y la Contrabanda regresan al Castillo de Argüeso después de once años en un emotivo concierto en vísperas del cumpleaños del cantante. Aforo limitado a 1.000 personas.
Para el viernes
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. Actividades para los chavales desde la mañana. A las 21.00, tributo a Bon Jovi con Band Jovi, seguido de la actuación de Marina Reche. Después, verbena con Dj Kpi y Dj Able V hasta que el cuerpo aguante.
-
Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Por la mañana habrá gymkanas para todo el mundo. A las 00.30 horas macrodiscoteca Salas hasta altas horas de la madrugada
-
Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. A las 16.00 horas marcha campestre por los montes del pueblo. Parrillada a las 21.00 horas. A las 21.30 horas comienza la discoteca Impacto y a las 23.30 horas bingo con la colaboración de The Factory.
