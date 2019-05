Raúl Alegría se lanza hoy al vacío para inaugurar el Festival de Magia y lo Visual Alberto Aja Durante el reto, que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, deberá escapar de unas turbinas lanzallamas ROSA RUIZ Santander Viernes, 17 mayo 2019, 07:33

Escapar de unas turbinas lanzallamas mientras permanece sentado en una silla a la que ha sido atado con una cadena de veinte metros es todo un reto al alcance de muy pocos. Pero si además esa silla permanece suspendida en el aire a veinte metros de suelo ese desafío se convierte en una proeza. Una hazaña a la que se enfrentará esta tarde, a las 20.30 horas, y en el Plaza del Ayuntamiento de Santander, el mago cántabro Raúl Alegría.

El Festival Internacional de Magia y lo Visual cumple diez ediciones y Alegría, su director, otros tantos retos. El número de esta tarde es muy arriesgado. Alegría no tendrá muchos minutos para desatarse de ese asiento si no quiere quemarse y por eso, en los últimos días, no ha dejado de ensayar. Pero en estos números de escapismo no sólo sirve ir preparado pues, al ser al aire libre, Alegría también tendrá que enfrentarse a otros elementos externos como el viento y la posible lluvia.

Durante los dos próximos días podrán verse en Santander las propuestas de una veintena de reconocidos creadores llegados desde Francia, Alemania, Ucrania, Argentina y varias regiones de España. También se podrán apreciar doce espectáculos distintos en plazas y rincones de la ciudad y en espacios como el Palacio de Festivales o en una caravana que se instalará en los Jardines de Pereda.