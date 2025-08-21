El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lluvia de confeti después de que se apretara el botón rojo que dio por inauguradas las fiestas.

Lluvia de confeti después de que se apretara el botón rojo que dio por inauguradas las fiestas. Ana Bringas

Arranca San Ginés en Colindres

La villa da el pistoletazo de salida a sus fiestas

Ana Bringas

Ana Bringas

Collindres

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:09

Colindres ya está de fiesta. Centenares de vecinos y visitantes han abarrotado la noche de este jueves la campa de conciertos, junto al puerto, para ... dar la bienvenida a las celebraciones de San Ginés. En medio de un hervidero de vecinos y visitantes que no quisieron perderse el arranque de los días grandes del municipio, el pregón corrió a cargo de los usuarios de Ascasam Colindres (Asociación Cántabra Pro Salud Mental), de los paratriatletas Marcos Garnica Haro y Sergio Benítez García, campeones de Europa, de la remera Alejandra Lombera Bustillo, campeona de España de traineras y trainerillas, y del atleta Mamel Expósito Soler, campeón de Europa y medallista mundial.

