Arranca San Ginés en Colindres

Colindres ya está de fiesta. Centenares de vecinos y visitantes han abarrotado la noche de este jueves la campa de conciertos, junto al puerto, para ... dar la bienvenida a las celebraciones de San Ginés. En medio de un hervidero de vecinos y visitantes que no quisieron perderse el arranque de los días grandes del municipio, el pregón corrió a cargo de los usuarios de Ascasam Colindres (Asociación Cántabra Pro Salud Mental), de los paratriatletas Marcos Garnica Haro y Sergio Benítez García, campeones de Europa, de la remera Alejandra Lombera Bustillo, campeona de España de traineras y trainerillas, y del atleta Mamel Expósito Soler, campeón de Europa y medallista mundial.

El publico se deshizo en aplausos a Alejandra, Mamel, Marcos y Sergio. «Esta gente lleva el nombre de Colindres por España y el extranjero así que sintámonos muy orgullosos», dijo el alcalde Javier Incera, quien también tuvo palabras para los «héroes y heroínas que vienen a visibilizar en este escenario que la salud mental es un problema que esta en nuestra sociedad y tenemos que mirarlo de frente. Basta ya de estigmas». Los pregoneros expresaron con nervios su orgullo por estar subidos en el escenario. Algunos como Mamel rememoraron fiestas anteriores, otros como Marcos celebraron poder vivir unas fiestas accesibles y los usuarios de Ascasan recordaron la importancia de la salud mental.

Ver 11 fotos Los pregoneros y el alcalde en el momento que dieron el pistoletazo a las fiestas de San Ginés.

El acto culminó con el ansiado estallido del cohete, que con un sonido seco desató la euforia del público tras un año de espera. Con los móviles en la mano para inmortalizar el momento, los colindreses recibieron con alegría el arranque de un fin de semana intenso que ha empezado este jueves y finalizará el lunes. Muchos de los asistentes llegaban ya con el cuerpo en fiesta tras la apertura de las barracas y el concierto inaugural de Cacho, que se subió al mismo escenario horas antes para encender los motores.

En lo musical, la programación de San Ginés promete no defraudar con Marina Reche, Los Caños, Yaiza San Martín, Medina Azahara o Coti, cuya actuación estaba prevista para última hora de la noche. Ellos serán los encargados de poner la banda sonora a unos días en los que Colindres se convierte en epicentro de la diversión de la comarca del Asón.

Ver 11 fotos La banda del colindrés Álvaro Echevarría Cacho tocó antes del pregón. Ana Bringas

La programación

A lo largo de este fin de semana, la villa acogerá un variado calendario de actividades populares con juegos infantiles en la campa de fiestas y talleres para los más pequeños. El sábado destacarán la tradicional Travesía a nado en el puerto, el desfile de peñas con pasacalles y la regata de traineras entre Castro Peña y Colindres, además del partido de pelota en el frontón. El domingo será uno de los días más esperados con el Concurso de Marmita Villa de Colindres, organizado por la Cofradía del Bonito del Norte, que llenará el puerto de cuadrillas cocinando y disfrutando de una jornada participativa. Y el lunes 25, Día de San Ginés, tendrá como protagonistas a los más pequeños con juegos, hinchables y la tradicional misa y procesión en honor al patrón, que pondrán el broche religioso a unas fiestas vividas con intensidad.