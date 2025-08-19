Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés La programación del 21 al 25 de agosto incluye conciertos gratuitos, el Día de la Marmita y sesiones vermut

Álvaro Higuera Colindres Martes, 19 de agosto 2025, 07:17 Comenta Compartir

Colindres se prepara para vivir sus fiestas de San Ginés desde este próximo jueves 21 de agosto hasta el 25, con una programación pensada para todos los públicos, según destacan desde el Ayuntamiento. Entre los platos fuertes destacan los conciertos gratuitos de artistas como Coti, Marina Reche, Los Caños con su gira '20 años pensando en ti' y Medina Azahara, además de un tributo a Bon Jovi. Todas las actuaciones tendrán lugar en el recinto ferial situado entre el puerto pesquero y la zona deportiva, donde también se instalarán casetas y atracciones. Como novedad, además de la tradicional marmita y el encuentro de peñas, se han incluido sesiones vermut para el mediodía.

Las fiestas arrancarán por todo lo alto este jueves a las 19.30 horas con el pregón a cargo de los usuarios de Ascasam (Asociación Cántabra Pro Salud Mental), junto a destacados deportistas locales como Marcos Garnica y Sergio Benítez (campeones de Europa de Paratriatlón), Alejandra Lombera (campeona de España de traineras) y Mamel Expósito (campeón de Europa de atletismo y medallista mundial). A continuación, tendrá lugar el concierto de Coti, precedido por el cantante local Cacho y seguido por DJ Rich hasta las 4.30 de la madrugada.

El viernes por la mañana estará dedicado a los más pequeños, seguido de sesiones vermut, concursos y, ya por la noche, un tributo a Bon Jovi, Marina Reche y los DJ Kpi y Abel V. El sábado será el turno de Los Caños, en una jornada que se prevé la más popular y que incluirá el encuentro de peñas, una batalla de remo, un taller de arte callejero, la Carrera de Artefactos Navegables y, a las 19.00, sardinada popular. Todo ello amenizado con la música de las diferentes agrupaciones. Por la noche, música con DJ Chuchi Powa y DJ Teky.

Marmita y fuegos artificiales

Los festejos continuarán el domingo, que estará marcado por el tradicional Día de la Marmita 'Villa de Colindres', con el popular concurso gastronómico organizado por la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, batucada, la Fiesta de Valerio y el concierto de Medina Azahara a partir de las 22.00 horas. Tras los fuegos artificiales, la música continuará con DJ Borja Setién y DJ K-Style.

El lunes 25, día grande en honor a San Ginés, se celebrará la misa en honor al patrón a mediodía en la Cofradía de Pescadores, y una sesión vermut amenizada por Jorge Cánovas. Además, será el Día Infantil, con hinchables, fiesta Holi, mini disco y fiesta de la espuma para cerrar las celebraciones.

Durante la presentación del programa, el alcalde del municipio, Javier Incera, puso en valor la colaboración de colectivos y peñas en unas fiestas que «han ido creciendo tanto en importancia como en participación».

Temas

Colindres

vermut

Música