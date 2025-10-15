El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obras en el entorno del canal en Marrón. A. Bringas

Denuncian una canalización que genera gran duda en Ampuero

La CHC ha dado luz verde a unas obras en un cauce artificial en Marrón y, al tiempo, reconoce que este canal no forma parte del dominio público

Ana Bringas

Ana Bringas

Ampuero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:28

Las esperadas obras de restauración fluvial del río Asón y sus afluentes en el municipio de Ampuero han suscitado algunas dudas. La controversia surge porque se está actuando en un cauce artificial existente en la localidad de Marrón, donde se trabaja para aliviar el caudal principal y reducir el riesgo de inundaciones. Y es que, por un lado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha dado luz verde a esta intervención, pero, por otro, la misma entidad ha reconocido que este canal no forma parte del dominio público hidráulico y, por tanto, queda fuera de su competencia.

Los trabajos están financiados con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad y el ramal en cuestión se construyó para producir energía eléctrica. Su concesión fue otorgada en 1911 a favor de la Sociedad Anónima Vasco Montañesa con el fin de derivar agua del río Asón hacia sus instalaciones. Posteriormente, el aprovechamiento pasó a Viesgo. Esta concesión a la compañía caducó en 2009 y se considera extinguida.

La normativa establece que, una vez extinguida una concesión, el beneficiario pierde todos los derechos sobre el uso del agua y debe restituir el dominio público a su estado original, lo que en este caso implicaría cerrar la compuerta y cesar cualquier derivación de agua hacia este canal. En consecuencia, este cauce no se considera un afluente natural del Asón, sino una infraestructura artificial fuera del dominio público hidráulico (DPH). Así lo ha confirmado la CHC.

A pesar de ello, el proyecto de restauración fluvial del Asón sí incluye actuaciones en el canal artificial, lo que supone que se le da tratamiento de afluente natural. Según denuncia un vecino, él ha exigido formalmente a la CHC el cierre del canal de Viesgo. A través de un requerimiento notarial ha reclamado, entre otras cosas, el cierre inmediato del canal y de la compuerta.

Es ilegal

A juicio de este vecino, la situación actual «es ilegal», por lo que ha exigido formalmente a la CHC que pare las obras en este entorno. También ha remitido un requerimiento al Consistorio, al que pide que «asuma su responsabilidad, se coordine con la CHC y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad hidráulica de la zona». En el entorno de este ramal de agua viven alrededor de 150 personas, aunque muchas de ellas desconocen los detalles de esta singular disputa. Por su parte, la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández, ha defendido la legalidad del proyecto: «Si fuera ilegal, nos lo habrían parado ya», ha declarado a preguntas de este periódico.

