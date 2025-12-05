Detectada una pequeña fuga de gas en el colegio Los Puentes de Colindres sin incidencias Se ha producido a primera hora de la mañana, cuando uno de los docentes ha escuchado un «silbido» procedente del cajón de suministro situado en la entrada del centro

Ana Bringas Colindres Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:54

Los bomberos del Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria han cortado este viernes el suministro de gas en el colegio público Los Puentes de Colindres después de que se detectara una pequeña fuga en los contadores emplazados en el exterior del centro educativo.

El incidente se ha producido a primera hora de la mañana, cuando uno de los docentes ha escuchado un «silbido» procedente del cajón de suministro situado en la entrada del colegio, en la calle de acceso principal. Tras dar aviso al 112, los bomberos se han desplazado hasta el lugar y han localizado rápidamente el punto de escape. Al abrir la caja de contadores, han observado una pequeña burbuja en el líquido detector y han comprobado que la válvula presentaba un desgaste que provocaba una mínima pérdida.

Con todo, la fuga no ha supuesto ningún riesgo para el alumnado ni para el personal, por lo que no ha sido necesario desalojar el centro. «Ni siquiera olía a gas», ha señalado el alcalde de Colindres, Javier Incera, quien ha estado presente durante la intervención.

Los bomberos han procedido al corte preventivo del suministro hasta la llegada de un técnico de la empresa distribuidora, que ha realizado la reparación de la válvula averiada. También ha acudido al lugar la Policía Local.

La actuación se ha desarrollado con total normalidad y el colegio ha mantenido su actividad habitual en todo momento.