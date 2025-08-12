Inaugurada la mejora de la carretera entre La Matanza y La Capitana Fomento inaugura el nuevo vial que incluye pasos peatonales y una pasarela sobre el río Agüera con una inversión de 930.000 euros

Ana Bringas Valle de Villaverde Martes, 12 de agosto 2025, 18:31 Comenta Compartir

Los vecinos del Valle de Villaverde ya pueden recorrer caminando la distancia entre el núcleo urbano y el cruce con el río Agüera. La Consejería de Fomento ha renovado la carretera autonómica entre La Matanza y La Capitana, en el límite con Vizcaya, con una inversión de 930.000 euros. Una actuación «muy demandada» que supone la mayor «inversión de la legislatura en el valle». En total, se ha intervenido a lo largo de 850 metros de superficie para mejorar la carretera en el entorno del casco urbano y subsanar así el problema de seguridad al que se enfrentaban los vecinos cada vez que tenían que recorrer la distancia entre el centro y el río Agüera, sin un área habilitada para peatones. De ahí que el consejero, Roberto Media, definiera la obra como un «salto adelante que en materia de conexión y para la vida diaria de las personas».

Los trabajos han consistido en extender una nueva capa de rodadura, colocar elementos de seguridad vial y habilitar un itinerario peatonal para facilitar el paseo seguro de los vecinos por el nuevo vial. Y es que, hasta el momento, esta carretera autonómica a su paso por el núcleo urbano de La Matanza carecía de espacios reservados para los peatones, lo que generaba una «enorme inseguridad». «Supone un salto adelante en materia de conexión y para la vida diaria de las personas», aseguró Media.

La nueva acera construída cuenta con una anchura de dos metros y la pasarela de madera sobre el arroyo y el río Agüera también genera un nuevo espacio peatonal. También se ha mejorado el drenaje, la iluminación con nuevas farolas, y se ha realizado el soterramiento de las líneas de electricidad.

«Seguimos demostrando el compromiso absoluto que tiene este Gobierno por transformar Cantabria y por llevar a cabo actuaciones como ésta», aseguró el consejero, que recordó el elevado ritmo inversor de este Ejecutivo, que la semana pasada anunció «próximas inversiones millonarias» en Piélagos, Laredo y también en núcleos de menor tamaño, como Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio o la Hermandad de Campoo de Suso, y se suman a las «realidades ya terminadas» en Santoña, Valdeprado del Río, Astillero y el Valle de Villaverde.

Reparación del colector

En este municipio oriental, el titular de Fomento, Roberto Media señaló también que el Gobierno va a ejecutar la reparación del colector Palacio-EDAR y la cubierta de la estación de bombeo de Laiseca a propuesta del ayuntamiento, que supondrá una inversión de cerca de 192.000 euros. «En cuanto el ayuntamiento disponga de los permisos, la obra se licitará», afirmó