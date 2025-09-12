Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos

La Guardia Civil investiga a un joven de 24 años y vecino de Bilbao como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al ... conducir su vehículo durante la noche utilizando un puntero láser dirigido al resto de conductores de la vía, a los que produjo «deslumbramiento y ceguera momentánea».

Según informó este viernes el Instituto Armado, los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes y gracias a la colaboración ciudadana -que facilitó las pruebas al Cuerpo- se inició una investigación. Como resultado, los agentes comprobaron que los hechos se habían producido en la autovía A-8, a la altura de Bárcena de Cicero, y tras analizar las diferentes pruebas pudieron identificar el tipo de vehículo y el titular del mismo.

La Benemérita recordó en su comunicado que la pena que lleva aparejada este tipo de delitos, según el vigente código penal alcanza entre seis meses y dos años de prisión.

Del caso se han encargado efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria, que ya instruyeron la correspondiente diligencia al implicado.