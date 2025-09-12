El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen captada por un conductor que fue apuntado con el láser. GC

Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos

La Guardia Civil recuerda que la pena que lleva aparejada este tipo de delitos alcanza entre seis meses y dos años de prisión

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:46

La Guardia Civil investiga a un joven de 24 años y vecino de Bilbao como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al ... conducir su vehículo durante la noche utilizando un puntero láser dirigido al resto de conductores de la vía, a los que produjo «deslumbramiento y ceguera momentánea».

