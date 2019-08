«Queremos que Limpias sea atractivo, la gente se asiente y no sea un pueblo dormitorio» María del Mar Iglesias. :: I. BAJO Disfrutar de una economía saneada se traducirá en la mejora de servicios y el desarrollo de varios proyectos en el cuarto mandato de la regidora socialista María del Mar Iglesias, alcaldesa de Limpias IRENE BAJO LIMPIAS. Sábado, 10 agosto 2019, 07:59

La socialista María del Mar Iglesias ha logrado por cuarta vez consecutiva el consenso con el grupo regionalista en el Ayuntamiento de Limpias para gobernar cuatro años más en el municipio, en una nueva etapa que se presenta cargada de proyectos.

-Esta es su cuarta legislatura como alcaldesa. ¿Qué objetivos se marca en esta nueva etapa?

-Hay muchas cosas ahora mismo que están en proyecto, que son muy importantes y me gustaría ver finalizados. Está la casa-lonja, donde tendremos un museo y un espacio para mayores, un edificio multiusos, que va muy avanzado, y está también el polideportivo en ciernes. Adquirimos un terreno en la zona de La Atalaya donde pensamos hacer una zona de parque y de aparcamiento. En definitiva, la idea es seguir mejorando el pueblo, seguir embelleciéndolo y haciéndolo atractivo. Pensamos que así se instalarán negocios, se generará turismo y eso hará que la población se asiente en Limpias y no sea un pueblo dormitorio.

-En los últimos años se ha conseguido estabilizar la situación económica. ¿Se ha abierto así la puerta a las inversiones?

-Es verdad que desde 2007 este Ayuntamiento era cien por cien insolvente, pero ahora mismo estamos en una situación de solvencia absoluta. Nuestros ingresos dan para afrontar nuestros gastos ordinarios y no solo eso, sino que hay un superávit importante en las arcas municipales y esto nos permite una mayor tranquilidad y un mayor grado de inversión. Ahora mismo estamos haciendo obras de asfaltado, de mejora del urbanismo y de los servicios que antes no se podían afrontar. La situación económica es óptima y eso revierte en la población que primero ha hecho los sacrificios aportando los impuestos.

-La asignación de retribuciones a los concejales del equipo de gobierno ha levantado ampollas entre la oposición

-Sí, es verdad y es muy curioso porque ellos cuando han estado negociando e intentando gobernar con el Partido Regionalista ofrecían carta blanca, según dijo su propio portavoz. Me sorprende mucho, ya que entre los concejales, los cinco que estamos en el equipo de gobierno, nos repartimos lo que una persona con dedicación absoluta podría ganar en un ayuntamiento como Limpias. Me parece que no saben por donde atacar y atacan con esto que es absurdo. Dedicamos muchísimas horas a este Ayuntamiento, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y creo que es justo que se valore.

-¿Tendrá Limpias su polideportivo en esta legislatura?

-Sí, por supuesto. Hay una partida en los Presupuestos del Gobierno de Cantabria de este año. Estamos realizando los ajustes que nos pide Confederación Hidrográfica para poder construir en ese terreno. Ahora mismo estamos en negociaciones porque la solución que se nos dio desde Confederación para poder construir allí implica una actuación en terrenos colindantes que ahora mismo son de la Sareb. Estamos hablando con ellos para poder resolver ese problema y continuar con el polideportivo. Limpias no tiene muchos terrenos. En su día, cuando se construyó mucho, este Ayuntamiento en vez de prever un crecimiento futuro de los servicios lo que hizo fue monetizar todos esos resultantes de los planes parciales y de las unidades que se desarrollaban y no nos dejó terrenos. La parcela que tenemos junto al Parador tiene dificultades con Confederación, pero nos dieron posibles soluciones y en esta legislatura Limpias por fin tendrá su polideportivo.

-Hace pocos meses se inauguró el carril bici hasta Ampuero, pero está pendiente su prolongación hasta Colindres. ¿En qué estado se encuentra el proyecto?

-Se optó por hacer primero el de Ampuero a Limpias, aunque la prioridad para la Consejería siempre fue el tramo de Limpias hasta Colindres porque es el más peligroso para los ciclistas. Este proyecto se pisaba con el del saneamiento integral del Asón y no tenía mucho sentido hacer un carril bici para luego inmediatamente levantarlo y hacer un gasto doble.

-¿Qué servicios albergará el nuevo edificio de usos múltiples?

-Ahora mismo han llegado ya la segunda planta y están con el encofrado. Ahí irá un espacio para el Club de Piragüismo de Limpias. Ocupaban un pequeño local pero han sido desalojados porque se vendió y hemos tenido que prestarles el espacio que utilizaba la brigada en lo que se llama el antiguo club de remo, pero ahí también tenemos un proyecto para reformarlo y dejarlo habitable para los empleados de la brigada. Hay otras actividades y el Club de Ajedrez también pide ese espacio y la Asociación La Venera. Conseguiremos tener espacios para todas las actividades culturales y deportivas que tenemos en el pueblo, que cada vez son más. Estamos pensando, incluso, en la posibilidad de un pequeño gimnasio y hay espacio también para un bar, aunque no se si se podrá materializar.

-El Ayuntamiento ha comprado la antigua lonja, pero ¿su rehabilitación es un proyecto a largo plazo o se acometerá esta legislatura?

-Está presupuestada para este año. Había un viejo proyecto que pagó en su día la Consejería de Medio Ambiente. Fueron unos momentos en los que Costas dijo que adquiría esa lonja, pero llegó la crisis y todo esto se paró. En la pasada legislatura, la Consejería, con Rosa Eva Díaz Tezanos al frente, retomó el proyecto. Estuvieron mirando la situación después de que ya lo habíamos comprado nosotros, pero como la lonja continúa deteriorándose, ese proyecto ya no servía. Ha habido que anular el contrato que se hizo y sacar uno nuevo que ha quedado un poco parado por las elecciones y los cambios en las consejerías. Ahora mismo lo retomaremos y está consignado en el Presupuesto .

-¿Qué proyectos le gustaría ver realizados antes de finalizar este mandato?

-En ese intento de que la gente esté a gusto y tenga actividades, Limpias ha mejorado mucho en oferta educativa, cultural y deportiva. Todo ello contribuye a dar vida al pueblo y a que la gente venga y lo conozca. Aparte de lo mencionado, tenemos también en proyecto recuperar lo que fue la antigua platería del Cristo, que se ha conocido en los últimos años como el bar Hermi. Es un edificio municipal y ha estado concesionado para el uso como bar, pero esta concesión terminó. Tenemos ahí ese edificio singular, de casi cien años, que tendremos que darle una utilidad y recuperarlo como fue, con el empaque que tuvo en su tiempo.

-El descubrimiento de la fosa común de la Guerra Civil en el cementerio de Limpias hace dos años fue un hito...

-Sí, fue un hallazgo inesperado que culminó en un acto solemne. Se puso esa placa en el cementerio como recuerdo y, para las familias, según me decían, era algo que les tranquilizaba y que les daba cierta paz.