Rápida carrera de los novillos de Astolfi

Daniel Pedriza

Con más corredores y más aficionados todavía que ayer, el segundo encierro de las fiestas de Ampuero ha discurrido sin heridos de consideración, más allá de alguna caída

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:24

Con más corredores y más aficionados todavía que ayer, el segundo encierro de las fiestas de Ampuero ha discurrido sin heridos de consideración, más allá ... de alguna caída por la velocidad de los cinco novillos de Astolfi que han protagonizado la carrera. Las reses, destinadas al concurso de recortadores vespertino, han realizado la carrera de ida por delante de los bueyes hasta la curva de la farmacia, donde los cabestros han tomado la delantera. Superado el puente los utreros lanzaron algún derrote a su derecha sin consecuencias para, tras la reagrupación, encarar el recorrido de vuelta hermanados con los mansos.

