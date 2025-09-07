Rápida carrera de los novillos de Astolfi
Con más corredores y más aficionados todavía que ayer, el segundo encierro de las fiestas de Ampuero ha discurrido sin heridos de consideración, más allá de alguna caída
Santander
Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:24
Con más corredores y más aficionados todavía que ayer, el segundo encierro de las fiestas de Ampuero ha discurrido sin heridos de consideración, más allá ... de alguna caída por la velocidad de los cinco novillos de Astolfi que han protagonizado la carrera. Las reses, destinadas al concurso de recortadores vespertino, han realizado la carrera de ida por delante de los bueyes hasta la curva de la farmacia, donde los cabestros han tomado la delantera. Superado el puente los utreros lanzaron algún derrote a su derecha sin consecuencias para, tras la reagrupación, encarar el recorrido de vuelta hermanados con los mansos.
El encierro aterrizó en la plaza de toros con los corredores apurando las carreras y sin heridos de consideración más allá de caídas y rasguños.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.