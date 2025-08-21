El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puente en la localidad de Riva sobre el río Asón. SANE

Riva contará con una nueva pasarela peatonal

El trazado proyectado por Fomento consta de 150 metros y discurrirá paralelo a la carretera CA-261

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:02

La Consejería de Fomento construirá una senda peatonal en la localidad de Riva, en Ruesga, que discurrirá en paralelo a la margen izquierda de la ... carretera autonómica CA-261, sobre un trazado de 150 metros de longitud y una anchura de dos metros. Así lo anunció este jueves la Consejería de Fomento, desde donde concretaron que el objetivo de la actuación «es mejorar la seguridad vial en esta zona y atender una demanda vecinal». Concretamente, la medida mejorará la calidad de vida de un vecino de Riva con movilidad reducida, «que se juega la vida cada vez que sale a pasear sin un área dispuesta para peatones», explicó el consejero, Roberto Media.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  3. 3 Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  4. 4

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Riva contará con una nueva pasarela peatonal

Riva contará con una nueva pasarela peatonal