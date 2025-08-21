Riva contará con una nueva pasarela peatonal El trazado proyectado por Fomento consta de 150 metros y discurrirá paralelo a la carretera CA-261

La Consejería de Fomento construirá una senda peatonal en la localidad de Riva, en Ruesga, que discurrirá en paralelo a la margen izquierda de la ... carretera autonómica CA-261, sobre un trazado de 150 metros de longitud y una anchura de dos metros. Así lo anunció este jueves la Consejería de Fomento, desde donde concretaron que el objetivo de la actuación «es mejorar la seguridad vial en esta zona y atender una demanda vecinal». Concretamente, la medida mejorará la calidad de vida de un vecino de Riva con movilidad reducida, «que se juega la vida cada vez que sale a pasear sin un área dispuesta para peatones», explicó el consejero, Roberto Media.

En total, la inversión alcanza los 197.230 euros y las obras ya han sido adjudicadas y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. Media informó de que para levantar la pasarela peatonal «será necesario realizar una serie de excavaciones y rellenos para formar los desmontes y terraplenes requeridos, así como la demolición de cerramientos ubicados en el trazado». Además, se ejecutarán labores relacionadas con el sistema de drenaje para el correcto tratamiento de las aguas de escorrentía. La plataforma de la senda peatonal se rematará mediante pavimento de mezcla bituminosa en caliente pintada en color teja con pintura acrílica.

